Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker als erwartet verschlechtert. Der sogenannte Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,5 Punkte auf 94,3 Zähler, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge und der tiefste Stand seit November 2012. "Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland mehren sich", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Ifo-Institut befragt für den Geschäftsklimaindex monatlich rund 9.000 Manager, die aktuell ihre Geschäftslage schlechter bewerten. Auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate werden skeptischer gesehen.

Dabei verschlechterte sich die Stimmung sowohl in der Industrie als auch bei den Dienstleistern, im Handel und in der Baubranche. "Die Industrie steckt bereits in einer Rezession", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Das würde nun auch Dienstleister treffen. "Der Bereich Transport und Logistik etwa spürt besonders, dass die Industrieaufträge ausbleiben", sagte Wohlrabe.



Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Frühjahr um 0,1 Prozent. Setzt sich der Abschwung im Sommer das zweite Quartal in Folge fort, sprechen Ökonomen von einer Rezession. Die Bundesbank hält es für möglich, dass es dazu kommt. "Die deutsche Konjunktur bleibt voraussichtlich auch im Sommer 2019 schwunglos", hatte es zuletzt im Monatsbericht der Bank geheißen.