Steigende Mieten und Immobilienpreise drängen Kleinunternehmen zunehmend aus den Ortszentren heraus. Wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) in einer Umfrage unter 5.000 Betrieben zeigt, will fast jeder zehnte in Gentrifizierungsvierteln angesiedelte Betrieb in den kommenden beiden Jahren seinen Standort wechseln. In den Innenstädten sei es fast schon jeder fünfte Betrieb.



"In gentrifizierten Quartieren verschwinden Bäcker, Fleischer, Schuster oder Änderungsschneider aus den Straßen, weil sie sich die Miete der Geschäftsräume nicht mehr leisten können", sagte der Generalsekretär des Zentralverbands ZDH, Holger Schwannecke, der Stuttgarter Zeitung. Auch Kfz-Betriebe oder Tischlerwerkstätten müssten dem Wohnungsbau weichen. Außerdem nähmen Konflikte mit Nachbarn zu, etwa wegen Lärms oder der Immobiliennutzung.

Handwerker zögen sich deshalb aus den Innenstädten und Wohnvierteln an die Ränder der Stadt zurück, "da spielt sich ein echter Verdrängungswettbewerb ab".



Fachleute warnen hinsichtlich dieses Strukturwandels auch vor der Zunahme des Verkehrs. Denn steigende Mieten und Immobilienpreise vertreiben neben den Handwerksbetrieben auch Bewohner aus den Städten ins Umland.