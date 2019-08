Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat zur Bewältigung des Strukturwandels in der Lausitz Sympathien für die Idee einer Sonderwirtschaftszone geäußert. Man brauche eine solche Zone – auch wenn man sie am Ende vielleicht so nicht nenne – für die Zukunft, sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt für die CDU in der Oberlausitz. In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.



In besonders vom Braunkohleausstieg betroffenen Gebieten in der brandenburgisch-sächsischen Kohleregion hält Kramp-Karrenbauer schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren für sinnvoll. Der Strukturwandel müsse schnell erfolgen, da sei es richtig, was Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gefordert habe: Es brauche gerade für Regionen etwa um Görlitz andere Verfahren.

Kretschmer hatte sich im April für eine Sonderwirtschaftszone in Mitteldeutschland und der Lausitz ausgesprochen. In einer Sonderwirtschaftszone können etwa niedrigere Steuersätze gelten. Das könnte für Firmen attraktiv sein. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt die Idee grundsätzlich.

Kramp-Karrenbauer warb dafür, die anstehenden Veränderungen in den Braunkohlegebieten als Chance zu betrachten. "Strukturwandel macht sich nicht von allein, es gibt auch keine Garantie, dass er am Ende wirklich gelingt. Aber es gibt die Chance, dass er gelingt, wenn man es richtig macht", sagte die Ministerin. Die Rahmenbedingungen für einen solchen Wandel schaffe Berlin mit dem sogenannten Strukturstärkungsgesetz, das in der kommenden Woche vom Bundeskabinett gebilligt werden soll.



Ostdeutsche Länderchefs fordern Staatsvertrag zur Absicherung der Kohle-Hilfen

Den Entwurf für das Gesetz hatte die Bundesregierung kürzlich vorgestellt. Es soll festschreiben, dass der Bund den Ländern bis spätestens 2038 – wenn Deutschland aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle aussteigt – Milliardenhilfen gewährt. Kretschmer und seine Amtskollegen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU), sprachen sich am Samstag dafür aus, die in Aussicht gestellten Hilfen von über 40 Milliarden Euro zusätzlich über einen Staatsvertrag zu sichern. Betroffen wäre auch ein viertes Bundesland: Nordrhein-Westfalen.

"Die Wirksamkeit des Gesetzes steht und fällt damit, dass die Mittelbereitstellung durch den Bund über den gesamten Zeitraum von 20 Jahren abgesichert wird und nicht Jahr für Jahr bei der Aufstellung des Bundeshaushaltes neu ausverhandelt werden muss", betonten Woidke, Kretschmer und Haseloff.

Sie forderten "Klarheit und Verbindlichkeit" für Projekte und Maßnahmen im Umfang von insgesamt 8,8 Milliarden Euro in den drei ostdeutschen Bundesländern. Damit könnten die Länder ab 2020 eigene Vorhaben umsetzen, insbesondere auf kommunaler Ebene. Zugleich soll der Bund den vier Kohleländern bis 2038 Mittel in einer Gesamthöhe von 26 Milliarden Euro für Verkehrsinfrastruktur, Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen zur Verfügung stellen.