Zu Wochenbeginn gab es eigentlich gute Nachrichten für all jene, die am chronisch angespannten Wohnungsmarkt zu verzweifeln drohen: Es tut sich etwas, zeigt eine neue Statistik, und das gerade dort, wo die Lage besonders dramatisch ist. Vor allem in Hamburg wurden zuletzt viele dringend benötigte Neubauwohnungen fertig, aber auch in München, Frankfurt und in Berlin.

Die traurige Nachricht dieses Wochenbeginns ist: Ausgerechnet in der Hauptstadt dürfte die Dynamik leiden – wenn die zuständige Stadtentwicklungssenatorin mit ihren Plänen für einen Mietpreisdeckel wirklich ernst macht. Mit dem Ziel, "ein Stoppzeichen gegen Spekulationen, für leistbare Mieten und eine soziale Stadt" zu setzen, will Katrin Lompscher (Linke) in der Metropole mehr oder minder pauschal vorschreiben, dass Wohnungen künftig nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Ein Plan, der nicht nur wohnungspolitisch völlig kontraproduktiv ist, sondern obendrein zutiefst ungerecht.

Die geplante pauschale Vorgabe für einen Großteil der Wohnungen geht an der Realität vorbei: Ein womöglich mit hohem Kostenaufwand renovierter Altbau in Berlin-Mitte etwa ist mit gutem Grund teurer als eine 2010 erbaute Immobilie gleicher Größe in einem weniger zentral gelegenen, weniger hippen Stadtteil wie Berlin-Marzahn oder Berlin-Hellersdorf. Noch schlimmer aber ist, dass die Senatorin an einem zu recht bislang unangetasteten Grundsatz rütteln möchte – dem Bestandsschutz: Um das von ihr erwünschte Stoppzeichen zu setzen, sei es "erforderlich, in die Bestandsmieten einzugreifen", argumentiert die Politikerin – der Plan, auch bestehende Mieten bei 8 Euro zu deckeln, könnte dem schönen kleinen Bauboom in Berlin die Luft nehmen.

Kurzfristig am Mietpreis doktern bringt nichts

Ja, der Wohnungsmarkt ist besonders. Anders als andere Märkte braucht er die Kontrolle der Politik. Beim Wohnungsbau ist es wegen langer und kapitalintensiver Vorläufe oft schwer, schnell auf plötzlich größere Nachfrage zu reagieren. Schon deshalb ist die Politik gefragt, vorauszuplanen und etwaige Engpässe beispielsweise über sozialen Wohnungsbau abzufedern.



Wenn sich wie in Berlin die Wohnkosten binnen eines Jahrzehnts fast verdoppelt haben, wenn überdies Zehntausende Wohnungen fehlen, dann läuft tatsächlich etwas falsch am Immobilienmarkt. Die freie Marktwirtschaft allein wird es nicht richten können.

Doch statt kurzfristig am Mietpreis zu doktern, müsste die Politik vor allem am Angebot ansetzen: Wenn Vermieter die Miete in schwindelerregende Höhen treiben können, liegt das vor allem daran, dass die Nachfrage das Angebot weit übertrifft. Dieser Missstand lässt sich nur auflösen, wenn mehr Wohnungen gebaut werden – sei es mit staatlichen Mitteln oder mit privaten Investoren.

Dummerweise ist Lompscher im Begriff, ebenjene Investoren zu vergraulen, die gerade das arme Berlin so dringend braucht. Vor allem in Zeiten der Wohnungsnot braucht es mehr denn je Investoren – große wie kleine, Unternehmen wie private Immobilienkäufer –, die bereit sind, ins Risiko zu gehen und ihr Kapital einzusetzen, damit mehr Wohnungen entstehen. Bislang durften sich Investoren sicher sein, dass politische Neuerungen die Zukunft, also bestenfalls Neubauten betreffen würden. Nun müssen sie fürchten, dass schon die Planungen für ihr bereits eingesetztes Geld nicht mehr aufgehen. Was für große Wohnungsbaukonzerne vielleicht gerade noch machbar ist, dürfte manch privaten Immobilienkäufer jedoch schnell an seine Grenzen bringen.

Auch die in Aussicht gestellte Härtefallregelung für Sonderfälle hilft hier wenig weiter. Denn wo genau beginnt der Härtefall? Beispiel: eine Privatperson hat eine Wohnung gekauft und diese vermietet. Muss sie für eine Härtefallregelung um ihre Existenz bangen, weil sie wegen des Mietendeckels mit den Mieteinnahmen die Raten für den Kredit plötzlich nicht mehr bezahlen kann? Oder hat sie auch einen Anspruch auf Sonderbehandlung, wenn sie ein übersichtliches Erbe ihrer Eltern in eine Immobilie gesteckt hat, um für ihr Alter vorzusorgen – nun aber mit kräftigen Abschlägen bei einem etwaigen Verkauf rechnen müsste?

Wenn Investoren damit rechnen müssen, dass von der Politik zugesicherte Eckdaten plötzlich auch rückwirkend einkassiert werden können, wird ihnen außerdem ihre Lust an einer Investition in Berlin schnell vergehen. Statt in Mietshäuser in Berlin wird mancher daher vielleicht schon bald lieber sein Geld in Mietshäuser in Hamburg, Paris und London anlegen.

Außerdem ist Lompschers Vorhaben ungerecht: Wenn künftig Mieter auch rückwirkend einen Mietpreisdeckel durchsetzen können sollen, wird dies auch all jene wohlhabenden Mieterinnen und Mieter betreffen, die in hippen Szenevierteln hippe Wohnungen bewohnen und sich diesen Luxus auch durchaus leisten können. Insofern ist der Mietpreisdeckel auch eine Art Entlastungsprogramm für Berliner Spitzenverdiener. Ausgerechnet die Besserverdiener also, und das Hand-made von einer Linke-Politikerin.