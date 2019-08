Wie wirksam und gerecht die Pläne sind, darüber wird derzeit heftig gestritten. Weil der geplante Mietendeckel die Lage der Wohnung nicht beachtet, können sich vor allem Mieter in angesagten Wohnvierteln freuen, etwa in einer Altbauwohnung im schicken Prenzlauer Berg oder in Berlin-Mitte. Dort kostet der Quadratmeter mittlerweile auch 17 oder 18 Euro kalt pro Quadratmeter – was sich nur Gutverdiener leisten können. Als Mieter würden ausgerechnet sie vom Mietendeckel profitieren.



Zudem ist völlig offen, was der Mietendeckel für die oft nötige Sanierung von Wohnungen bedeutet. Kritiker warnen, dass Vermieter weniger in die Instandhaltung investieren, weil ihnen schlicht die Einnahmen dafür fehlen werden.



Für Investoren, die in den vergangenen Jahren oftmals ganze Häuserblöcke aufgekauft haben, dürfte der Mietendeckel eine abschreckende Wirkung haben. Sie haben darauf gesetzt, dass die im internationalen Vergleich immer noch niedrigen Mieten in Berlin weiterhin kräftig steigen. Viele von ihnen könnten sich nun aus dem Berliner Markt zurückziehen und ihre Bestände verkaufen – was die Kaufpreise sinken ließe.



Allerdings muss sich auch erst einmal ein Investor finden, der zum Kauf einer Immobilie mit Mietdeckel bereit ist. Denn Eigentümer von Mietwohnungen finanzieren den Kauf häufig über einen Kredit bei der Bank und tilgen diesen über die Mieteinnahmen. Wenn der Erwerber oder die Erwerberin etwa mit Einnahmen von elf Euro pro Quadratmeter kalkuliert, aber künftig nur noch sieben Euro bekommt, könnte er oder sie schnell in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Ökonomen erwarten daher, dass gerade private Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter versuchen, ihre Immobilien zu verkaufen. Das Angebot auf dem Kaufmarkt könnte also wachsen, die Preise stagnieren oder sogar fallen. Das dürfte auch Eigentümerinnen und Eigentümer, die nicht unbedingt in Zahlungsschwierigkeiten geraten, zum Verkauf ihrer Immobilie bewegen, weil sie ihr Haus noch zu einem attraktiven Preis verkaufen wollen.



Und selbst Berlinerinnen und Berliner, die in ihrer eigenen Wohnung leben, könnten von den Auswirkungen betroffen sein, denn sinkende Immobilienpreise betreffen auch sie. Wer eine Wohnung etwa zur eigenen Altersvorsorge gekauft hat, zahlt dann zwar in der Regel einen Kredit ab, seine Wohnung ist am Ende aber weniger wert. Das trifft letztendlich auch die finanzierenden Banken, denn sie müssten die Gegenwerte der Immobilien in ihren Beständen nach unten korrigieren.



Der Mietendeckel könnte sogar am Ende die Wohnungskrise verschärfen und die Bautätigkeit generell negativ beeinflussen. Investoren von Wohnungsbauprojekten könnten sich angesichts der unsicheren Rechtslage und schlechter Renditeaussichten vom Berliner Markt zurückziehen. Und selbst wenn weiter Wohnungen gebaut und zum Verkauf angeboten würden, dürften sich viele Menschen fragen, warum sie kaufen und sich verschulden sollten, wenn es wieder günstige Mietwohnungen in Berlin gibt. Allerdings müssten diese auch erst einmal auf dem Markt angeboten werden.