Arbeitsminister Heil hat im Mai ein eigenes Konzept vorgelegt, das auf die Bedürftigkeitsprüfung komplett verzichtet. Das hat das Vorhaben zur großen Herausforderung werden lassen.

Dem Heil-Konzept zufolge würde die Grundrente an alle Personen gezahlt werden, die auf 35 Beitragsjahre kommen – und zwar unabhängig davon, ob die Person selbst (oder ihr Partner oder ihre Partnerin) weitere Einkünfte, ein Sparvermögen oder sonstiges Vermögen hat. Heil lehnt die Prüfung als unverhältnismäßig ab, weil die Anerkennung der Lebensleistung im Fokus stehen sollte und bei einer solchen Prüfung durch das Amt nicht nur die Anspruchsberechtigten selbst, sondern auch ihre Ehepartnerinnen und Ehepartner und unter bestimmten Umständen sogar die Kinder ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen und wie bei Hartz IV vorhandenes Vermögen zunächst verwerten müssen.



Die SPD argumentiert, viele Senioren und Seniorinnen würden aus Angst, dass ihnen sonst alles weggenommen werden könnte, lieber auf die Grundrente verzichten. Zudem fehle die personelle Ausstattung in der Deutschen Rentenversicherung und in den Sozialämtern, um Hunderttausende Rentnerinnen und Rentner zu durchleuchten. Gewerkschaften unterstützten die Forderungen.



Heils Konzept sieht außerdem eine andere Höhe der Grundrente als der Koalitionsvertrag vor. Sie soll demnach abhängig von den angesammelten Rentenpunkten sein. Die erworbenen Rentenanwartschaften sollen um maximal 0,8 Entgeltpunkte aufgewertet werden. Somit sollen Grundrentenbeziehende höchstens das erhalten, was eine Arbeitnehmerin an Rente bekäme, die immer 80 Prozent vom Durchschnitt verdient hat. Die Änderungen am Konzept bedeuten aber, dass viel mehr Menschen die Grundsicherung bekämen – und genau das hielt die Union für nicht bezahlbar.



Die SPD will außerdem, dass die Grundrente zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll.