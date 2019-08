Deutsche und andere europäische Firmen sind nur unzureichend auf die Veränderungen durch Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem vorbereitet. Davor warnen die EU-Handelskammer und die Deutsche Handelskammer in Peking. Ein "radikaler Wandel" sei in Sicht, hieß es in dem nun veröffentlichten Positionspapier der EU-Kammer.

Demnach sei es "zutiefst besorgniserregend", in welch geringem Ausmaß Firmen bislang für die anstehenden Veränderungen vorgesorgt hätten. Das Sozialkreditsystem zur Bewertung und Kontrolle könne dabei "Leben oder Tod für einzelne Unternehmen" bedeuten.

Die deutsche Handelskammer teilte mit, rund ein Jahr vor der geplanten Einführung zeige sich, dass knapp sieben von zehn deutschen Unternehmen in China nicht mit dem System, seiner Wirkungsweise und Zielsetzung im Geschäftskontext vertraut sind.

Bis 2020 soll nach Plänen der Regierung in China ein landesweites Sozialpunktesystem eingeführt und nach und nach ausgebaut werden. Es soll Vertrauenswürdigkeit ermitteln und Unterschiede im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger deutlich machen. In Pilotprojekten gibt es etwa Punktabzüge für Regelverstöße, Verkehrsvergehen oder Zahlungsverzug bei Rechnungen. Auch allzu kritische Äußerungen in sozialen Medien könnten eines Tages dazu führen, dass jemand Punkte verliert, warnen Kritiker. Allerdings stehen viele Details noch nicht fest.

Deutsche Kammer fordert mehr Transparenz

Geplant ist, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen genauer beobachtet werden. Firmen in China sind schon jetzt diversen Ratings unterworfen. Künftig sollen all diese Informationen laut EU-Kammer zu einer Gesamtnote zusammengeführt werden. Mehr als 300 Kriterien sollen einmal einfließen.

Höhere Punktzahlen können niedrigere Steuersätze, bessere Kreditbedingungen, einfacheren Marktzugang und mehr öffentliche Beschaffungsmöglichkeiten für Unternehmen bedeuten, befürchtet die EU-Einrichtung. Niedrigere Punktzahlen hingegen könnten sogar zu einem Marktausschluss führen, heißt es weiter.

Das System hätte der Handelskammer zufolge auch Vorteile: Das voll automatisierte System zur Überwachung könnte dafür sorgen, dass alle Firmen gleichbehandelt werden. Auch soll das System Anreize schaffen, mit denen sich Unternehmen gegenseitig kontrollieren. Verstößt ein Zulieferer gegen Umweltvorschriften, würde auch das Rating des Auftraggebers leiden. Der wäre so animiert, genauer auf die Bedingungen beim Geschäftspartner zu achten.



Die Kammern warnten, die Einführung des Systems sei mit zahlreichen Ungewissheiten verbunden. Unklar sei etwa, wie verschiedene Bewertungskriterien gewichtet würden. Das System, in dem alle Daten zusammengeführt werden, beruhe auf einem "intransparenten Algorithmus", kritisierte die Deutsche Handelskammer. Es fehlten Informationen zur "Systematik und Funktion des Scoringsystems sowie über vorzubereitende Maßnahmen".