Was haben Vermögensteuer, Mietendeckel und Minuszinsverbot gemeinsam? Das vielleicht: Es geht bei allen drei Maßnahmen im Kern um die Frage, welchen Beitrag private Vermögen zum Gemeinwohl leisten sollen. Das Problem dabei ist, dass kaum eine Frage in Deutschland so ideologisch aufgeladen ist wie diese. Eine Seite setzt jede Form des staatlichen Zugriffs auf das Privatvermögen schon mit der Einführung des Sozialismus gleich, die andere Seite würde die Anhäufung von Kapital am liebsten komplett verbieten.

Wer hat die besseren Argumente?

Fangen wir mit den Fakten an. Nach Daten der Bundesbank besitzen die reichsten zehn Prozent der Deutschen 55 Prozent des Vermögens. Es gibt noch andere Zahlen, aber sie sind weniger verlässlich. Fest steht: In kaum einem anderen Mitgliedsland der europäischen Währungsunion sind die Privatvermögen so ungleich verteilt wie hierzulande.

Allerdings hat der private Vermögensbesitz auch seine Vorteile. Ein mittelständisches Unternehmen in Familienhand erhöht statistisch betrachtet die Vermögenskonzentration. Das Unternehmen schafft aber auch Arbeitsplätze und bezahlt Steuern, und gerade Mittelständler fühlen sich ihrer Region oft verpflichtet. Davon profitiert die Allgemeinheit. Und es ist zumindest unwahrscheinlich, dass die Arbeitnehmer des Betriebs bessergestellt wären, wenn das Unternehmen nicht einer Familie, sondern Aktionären gehören würde.

Vermögensbesitzern wurde das Leben erleichtert

Interessanterweise weisen gerade die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten eine hohe Vermögenskonzentration auf. Das liegt daran, dass das soziale Sicherheitsnetz dort so gut ausgebaut ist, dass man als Bürger nicht unbedingt hohe Vermögen anhäufen muss, um ein finanziell abgesichertes Leben führen zu können. Der Staat stellt durch eine Vielzahl an Vorschriften und hohe Steuersätze gewissermaßen sicher, dass privates Vermögen auch tatsächlich dem Gemeinwohl dient.



Wer sich als Mieter darauf verlassen kann, dass die Miete nicht willkürlich erhöht wird, der muss sich nicht unbedingt eine Eigentumswohnung zulegen – mit allen Risiken, die der Wohnungsbesitz mit sich bringt. Deshalb ist eine starke Mietregulierung die notwendige Voraussetzung für die Akzeptanz von privatem Immobilienbesitz, auch wenn der Berliner Mietdeckel über das Ziel hinausschießt.

Richtig ist aber auch: In den vergangenen Jahren hat die Politik viel dafür getan, den Vermögensbesitzern das Leben zu erleichtern. Der Spitzensteuersatz wurde gesenkt, die Vermögensteuer ausgesetzt, die Betriebsvermögen bei der Erbschaftsteuer geschont. Währenddessen hat der Staat bei Menschen mit wenig Geld immer stärker zugegriffen: durch die Anhebung der Mehrwertsteuer etwa, die vor allem Menschen trifft, die ihr gesamtes Einkommen für den Konsum ausgeben. Oder durch höhere Energiesteuern.

Der Staat könnte Kleinsparer entschädigen

Man kann deshalb lange darüber streiten, ob das Vermögensteuerkonzept der SPD der Weisheit letzter Schluss ist. Was bisher an Plänen dazu vorgestellt wurde, ist reichlich unkonkret und es bleibt das Problem, dass die Erhebung einer Vermögensteuer vergleichsweise teuer und aufwändig ist. Aber dass eine sozialdemokratische Partei eine Entwicklung korrigieren will, die tendenziell die Reichen entlastet und die Armen belastet, ist durchaus nachvollziehbar. Sonst kann sie gleich mit der FDP fusionieren. Es fällt jedenfalls auf, dass diejenigen, die die skandinavische Vermögenskonzentration als Argument gegen die Vermögensteuer ins Feld führen, nicht bereit sind, die skandinavischen Wohlfahrtsstaatsniveaus zu akzeptieren. Beides gehört aber zusammen.

So betrachtet wären auch Maßnahmen zum Schutz der Sparer vor den niedrigen Zinsen Teil einer Agenda, die die Vermögensverhältnisse ein wenig ins Gleichgewicht bringen könnten. Es mehren sich schließlich die Anzeichen, dass die niedrigen Zinsen keine Erfindung durchgedrehter Zentralbanker sind, sondern sich auf strukturelle Anpassungsprozesse in der Weltwirtschaft zurückzuführen lassen. Es wird schlicht zu viel gespart und zu wenig investiert, weshalb der Preis des Geldes – der Zins – sinkt. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel für den Staat, der immer weniger für den Schuldendienst ausgeben muss. Es trifft aber Sparer, die ihr Geld auf der Bank deponieren, weil sie der Börse misstrauen.

Nun gibt es kein Grundrecht auf einen positiven Zins. Aber was spricht dagegen, wenn der Staat einen Teil seiner Zinseinsparungen hernimmt, um die Kleinsparer zu entschädigen? Das könnte beispielsweise durch eine Klimaanleihe mit einem Garantiezins geschehen, wie sie Alexander Dobrindt vorgeschlagen hat. Damit dadurch nicht Großinvestoren subventioniert werden, könnten für jeden Haushalt Obergrenzen bei der Zuteilung der Anleihe festgelegt werden. Man könnte sich auch einen Bürgerfonds vorstellen, wie ihn die Grünen vorgeschlagen haben. Er würde in Aktien investieren und Sparer könnten über den Erwerb von Anteilen von den Gewinnen profitieren.

Immerhin: Die Debatte über eine sinnvolle Vermögenspolitik hat begonnen. Das ist eine gute Nachricht.