Der Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank kritisiert, wieder umfangreich Staatsanleihen am Kapitalmarkt aufzukaufen. "Ein so weitreichendes Paket wäre nicht nötig gewesen", sagte Weidmann der Bild-Zeitung. Die EZB sei "über das Ziel hinausgeschossen".

Ab November wird die EZB wieder Staatsanleihen im Wert von 20 Milliarden Euro monatlich kaufen, und zwar "so lange wie nötig", hatte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag mitgeteilt. Damit will die Notenbank die Konjunktur ankurbeln. Die EZB beschloss außerdem schärfere Strafzinsen für Banken, die überschüssiges Geld bei der Notenbank hinterlegen. Der Zinssatz beträgt statt minus 0,4 nun minus 0,5 Prozent.



Auch der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot sagte, die Anleihekäufe seien "unverhältnismäßig". Unter den 25 zuständigen Ratsmitgliedern sollen sich Insidern zufolge "ungefähr zehn" gegen die geldpolitische Maßnahme ausgesprochen haben. Aus Kreisen der EZB hieß es hingegen, diese Zahl müsse halbiert werden. EZB-Präsident Draghi selbst hatte am Donnerstag mitgeteilt, bei der Wiederaufnahme der Anleihekäufe habe es "Meinungsverschiedenheiten" im Zentralbankrat gegeben.

"Hat Schlimmeres verhindert"

Weidmann sagte weiter, "die wirtschaftliche Lage ist nicht wirklich schlecht, die Löhne steigen deutlich und die Gefahr einer Deflation, also dauerhaft sinkender Preise und Löhne, ist nicht zu erkennen". Er sei mit seiner kritischen Haltung "übrigens nicht allein": Unter den Kritikern im EZB-Rat waren Insidern zufolge auch der Chef der französischen Zentralbank, François Villeroy de Galhau, und das französische Ratsmitglied Benoît Cœuré.

Auch der niederländische Zentralbankchef Knot sagte, die aktuelle wirtschaftliche Lage rechtfertige die weitere Lockerung der Geldpolitik nicht, vor allem nicht die Wiederaufnahme der Anleihekäufe. Es gebe "gute Gründe, an der Wirksamkeit zu zweifeln".

Die EZB hatte ihr früheres Anleihekaufprogramm erst Ende 2018 eingestellt. Weidmann sagte, die entschlossene Reaktion der Geldpolitik auf die Finanzkrise sei richtig gewesen, "sie hat Schlimmeres verhindert". Allerdings hatte er auch damals das Vorgehen der EZB laufend kritisiert.

Letzte geldpolitische Entscheidung

"Dabei war mir aber immer wichtig, dass die Geldpolitik nicht ins Schlepptau der Finanzpolitik gerät", sagte Weidmann der Bild-Zeitung weiter. "Denn das gefährdet unsere Fähigkeit, für stabile Preise zu sorgen." Mit dem Beschluss, noch mehr Staatsanleihen zu kaufen, sei dieses Risiko gestiegen, und es werde für die EZB immer schwerer, aus dieser Politik auszusteigen. Die Nebenwirkungen und Finanzstabilitätsrisiken der sehr expansiven Geldpolitik nähmen zudem zu, je länger sie andauere.

Auf die Frage nach den Folgen der EZB-Entscheidung für Sparer und Immobilienkäufer sagte Weidmann: "Wer bauen will, bekommt vielleicht günstigere Kredite. Sparer dagegen sind schlechter dran." Zudem werde es schwerer, für das Alter vorzusorgen, ohne mehr Risiko einzugehen.



Die Amtszeit von EZB-Präsident Draghi dauert noch bis Ende Oktober. Es war seine letzte Ratssitzung mit geldpolitischer Entscheidung. Am 1. November übernimmt die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, die Französin Christine Lagarde, den Vorsitz.