Eigentlich ist die Deutsche Bank nicht am ersten Strafprozess zum Cum-Ex-Skandal beteiligt, der derzeit am Landgericht Bonn verhandelt wird. Doch an diesem Donnerstag hat einer der beiden Angeklagten die Bank schwer belastet.

Es geht um Milliarden, die dem deutschen Staat durch dubiose Aktiengeschäfte über Jahre entzogen wurden. Vor dem Bonner Landgericht werden die unter dem Stichwort Cum-Ex bekannt gewordenen Deals derzeit aufgearbeitet. Angeklagt sind dabei zwei britische Banker wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung.

Einer von ihnen, Nicholas D., sagte, der Londoner Ableger der Deutschen Bank habe nicht nur von Cum-Ex-Geschäften gewusst, sondern sie teils sogar selbst genehmigt.

Die Geschäfte liefen über die Finanzberatungsfirma Ballance. Ballance Capital ist ein Konglomerat aus vielen einzelnen Gesellschaften, die ihren Sitz in Großbritannien, auf den Kaimaninseln, Gibraltar oder den britischen Jungferninseln haben. Gegründet wurde die Firma 2008 von Paul Mora und dem in Bonn mitangeklagten Martin S. Die beiden Männer hatten zuvor bei der bayerischen HypoVereinsbank Cum-Ex-Geschäfte betrieben. Zu ihnen stießen zwei ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank.



"Außenstelle" der Deutschen Bank

Nicholas D. sagte nun aus, es habe "eine sehr enge Verflechtung" zwischen der Deutschen Bank und zwei Einheiten von Ballance gegeben, Ballance sei praktisch eine "Außenstelle" der Deutschen Bank gewesen. Händler von Ballance hätten viele Transaktionen an die Deutsche Bank in London geschickt, wo sie genehmigt worden seien.

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob die Deutsche Bank aus diesen Deals feste Gewinnbeteiligungen erhalten habe, antwortete Nicholas D., seines Wissens nach sei das so gewesen. Er habe entsprechende Vereinbarungen aber nie gesehen.

In der Branche galt Ballance in jenen Jahren als "Equity-Finance-Arm der Deutschen Bank". So geht es aus E-Mails hervor, die sich Aktienhändler untereinander schrieben und die ZEIT ONLINE vorliegen.

Im vergangenen Jahr hatten ZEIT ONLINE, DIE ZEIT und das ARD-Magazin Panorama über zwei Gutachten berichtet, die die Wirtschaftskanzlei Freshfields 2015 im Auftrag der Deutschen Bank erstellt hatte. Die Bank wollte damals wissen, inwieweit ihr Londoner Ableger nach der Finanzkrise noch an Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen ist.