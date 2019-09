Das Chaos rund um den Brexit setzt auch das britische Pfund weiter unter Druck: Am Dienstag Vormittag fiel die Währung unter die Marke von 1,2 US-Dollar und war so wenig wert wie zuletzt vor über zwei Jahren: Das Pfund stand vor der Brexit-Debatte im britischen Unterhaus bei gerade einmal 1,1994 Dollar.



Der britische Premier Boris Johnson hatte am Montag mit Neuwahlen gedroht, sollte das Parlament am Dienstag gegen seine Brexit-Strategie stimmen. Mehrere Abgeordnete wollen einen ungeregelten Brexit verhindern und den EU-Austrittstermin erneut verschieben. Damit wird die erste Sitzung des britischen Parlaments nach der Sommerpause zur Machtprobe mit dem Regierungschef.



"Der Machtkampf innerhalb der konservativen Partei wird eine Schlüsselrolle bei der Frage spielen, wie sich das Pfund in dieser absehbar turbulenten Woche hält", sagte Michael Hewson, Chefanalyst beim Handelshaus CMC Markets, der Nachrichtenagentur Reuters bereits am Montag.



Auswirkungen auch auf den Dax

Gegenüber dem Euro hält sich das Pfund etwas besser. Es kostete am Dienstag Vormittag knapp 1,10 Euro. Insgesamt fallen die Verluste des Pfunds zum Euro mit lediglich einem Prozent geringer aus als die zum Dollar mit knapp sechs Prozent. Grund dafür ist, dass im Euroraum eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet wird. Das lastet auf dem Euro.



Auswirkungen haben die Ereignisse in Großbritannien auch auf den deutschen Aktienmarkt. Die Anleger hielten sich vor der Parlamentsdebatte zurück: Der Leitindex Dax notierte am Dienstag morgen 0,57 Prozent tiefer bei 11.886 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag 0,6 Prozent. Und auch der EuroStoxx50, der Leitindex der Eurozone, gab um gut 0,5 Prozent nach.



Der britische Einzelhandel stagniert

Die unübersichtliche politische Lage rund um den Brexit wirkt sich auch auf den Einzelhandel in Großbritannien aus. Viele Käufer würden Umfragen zufolge wenige Wochen vor dem EU-Austrittsdatum am 30.Oktober Anschaffungen, die nicht dringend notwendig sind, derzeit vermeiden. Das Umsatzwachstum sei im August auf Null gefallen, teilte der Einzelhandelsverband am Dienstag mit. In den vergangenen zwölf Monaten war dieser Wert bereits auf 0,4 Prozent gesunken – das ist der geringste Wert, seit der Verband 1995 mit seiner Datenerhebung begonnen hatte.



Parallel dazu soll es zu Hamsterkäufen kommen: Laut einer Umfrage von Barcleycard deckt sich jeder fünfte befragte Haushalt in Großbritannien mit Produkten des alltäglichen Bedarfs ein. Und zwar, um sich auf mögliche Engpässe einzustellen, die durch den Brexit entstehen könnten: Ganz oben auf der Liste sollen danach Konserven, Haushaltsgüter und getrocknete Lebensmittel stehen. Wie verlässlich diese Umfragedaten sind, ist allerdings unklar.



Die Briten müssten sich darauf einstellen, künftig mehr Konserven und Tiefgefrorenes zu essen, sagte Christian Kille, Logistik-Professor an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, der Süddeutschen Zeitung. Er verwies außerdem erneut auf die Pizza-Kette Domino's, die bereits Produkte für den Belag ihrer Pizza hortet, über die die britische Zeitung The Guardian bereits berichtete.

Bedenklich ist die Stagnation der Umsätze im britischen Einzelhandel, weil britische Verbraucher bislang als Stütze für Großbritanniens Wirtschaft gelten. Mit ihrem Konsum machten sie einen Teil der wegfallenden Unternehmensinvestitionen, die seit dem Brexit-Referendum 2016 gekommen war, wieder wett. Halten sich nun auch britische Haushalte mit Ausgaben zurück, erhöht das nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten das Risiko einer Rezession.