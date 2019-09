Das Gericht der Europäischen Union (EuG) kippt eine millionenschwere EU-Steuernachforderung an Starbucks wegen illegaler Steuervorteile. Es sei der EU-Kommission nicht gelungen, die Existenz einer Vorzugsbehandlung von Starbucks nachzuweisen, teilte das europäische Gericht mit. Mit dem heutigen Urteil werde die Entscheidung der Kommission aufgehoben.

Die Kaffeekette hatte der EU-Kommission zufolge in den Niederlanden angeblich zu wenig Steuern gezahlt. Starbucks soll nach Erkenntnissen der Behörde aus dem Jahr 2015 Gewinne innerhalb des Konzerns verlagert haben, um Abgaben zu sparen. Das Vorgehen sei einer Staatshilfe der Niederlande für das US-Unternehmen gleichgekommen und sei als illegal einzustufen, hatte die Kommission seinerzeit mitgeteilt. Die Niederlande müssten bis zu 30 Millionen Euro nachfordern.

Das Luxemburger Urteil, das beim EuGH angefochten werden kann, ist ein schwerer Rückschlag für EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie geht öffentlichkeitswirksam gegen fragwürdige Steuererleichterungen vor, die EU-Länder multinationalen Unternehmen angeboten haben. Größter Fall ist ein 13 Milliarden Euro teurer Steuerbescheid an Apple in Irland. Auch die Entscheidung wird derzeit vor Gericht überprüft. In Luxemburg, den Niederlanden und Irland haben überproportional viele internationale Konzerne ihren Europasitz. Die Kommission prüft in dem Zusammenhang unter Anderem die Finanzen von Ikea und Nike.

Fiat-Klage abgewiesen

In einem ähnlichen Fall gegen Fiat Chrysler lehnte das europäische Gericht die Klage des Unternehmens ab. Gerichtlich waren dagegen auch die Niederlande und Luxemburg vorgegangen. Das EU-Gericht hat die von der EU-Kommission verhängte Steuernachzahlung der Fiat-Gruppe in Luxemburg bestätigt. Die Beschwerden sowohl des Unternehmens als auch Luxemburgs würden abgewiesen.

Die EU-Kommission hatte 2015 befunden, dass die Fiat-Gruppe in Luxemburg unerlaubte Steuervorteile erhalten habe. Luxemburg sollte die Summe von dem Unternehmen zurückverlangen. Es ging um etwa 20 bis 30 Millionen Euro. Gegen das Urteil kann innerhalb von zwei Monaten beim höherrangigen Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden.

Die EU-Kommission hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach für einheitlichere und transparentere Steuerregelungen in Europa eingesetzt. Ein Vorschlag der Brüsseler Behörde für eine EU-Digitalsteuer scheiterte aber am Widerstand einzelner Staaten, darunter Irland. Im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie der G20 arbeiten die führenden Industrienationen an einer Reform des globalen Steuersystems. Eine Einigung soll im Jahr 2020 stehen.