Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich am Mittwochabend mit 37 Ja- bei elf Nein-Stimmen für die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Außerdem gab es vier Enthaltungen. Die Abstimmung ist zwar nicht verbindlich, hat aber eine große politisches Bedeutung.



Lagarde soll die Nachfolge von EZB-Chef Mario Draghi im November antreten. Vor der Abstimmung stellte sich die 63-Jährige den Fragen der EU-Parlamentarier und -Parlamentarierinnen. In zwei Wochen soll dann das gesamte Plenum über die Berufung abstimmen.



Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) kündigte in der Anhörung eine Weiterführung des geldpolitischen Kurses ihres Vorgängers Mario Draghi an. Sie stellte jedoch auch eine stärkere Ausrichtung auf eine grüne Finanzpolitik sowie eine verständlichere Kommunikation in Aussicht.