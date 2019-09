Europäische Zentralbank erhöht Strafzinsen und kauft wieder Anleihen – Seite 1

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Strafzinsen für Banken angehoben und nimmt ihre umstrittenen Anleihenkäufe wieder auf. Statt 0,4 Prozent müssen Banken künftig 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank einlagern, wie die EZB mitteilte. Der Rat der EZB stimmte zudem zu, ab 1. November monatlich 20 Milliarden Euro in Wertpapiere zu investieren.

Damit verschärft die Zentralbank zum Ende der Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi ihre lockere Geldpolitik nochmals. Der Leitzins, der seit März 2016 auf dem Tief von null Prozent liegt, bleibt unverändert auf diesem Niveau.

Mit dem Strafzins will die EZB die Banken dazu bringen, mehr Gelder in Form von Krediten an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben, um die Wirtschaft zu stützen. Das soll auch den Preisauftrieb verstärken. Um die Banken etwas zu entlasten, führt die EZB einen Staffelzins für bestimmte Freibeträge ein.



Ende Dezember hatte die EZB ihr Kaufprogramm von Staats- und Unternehmensanleihen vorerst beendet. Gelder aus auslaufenden Wertpapieren werden jedoch reinvestiert.