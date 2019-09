Es ist die Woche der UN-Gipfel in New York: Am Montag haben die Staats- und Regierungschefs noch über das Klima beraten – jetzt wollen sie bis Mittwoch überprüfen, wie nahe sie den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) gekommen sind. Vor vier Jahren wurden diese Ziele beschlossen, bis 2030 sollen sie erreicht werden – doch bislang gab es, alles in allem, ernüchternd geringe Fortschritte.

Heidemarie Wieczorek-Zeul hat als deutsche Entwicklungsministerin erlebt, wie schwierig es sein kann, globale Verbesserungen zu erreichen – und Erfahrung darin, Spielräume zu nutzen. Als Mitglied des deutschen Rats für Nachhaltige Entwicklung berät sie außerdem die Bundesregierung in zentralen Fragen der Nachhaltigkeitspolitik. Im Interview spricht sie darüber, was jetzt helfen könnte.

ZEIT ONLINE: Frau Wieczorek-Zeul, schon bevor der UN-Gipfel über die Fortschritte bei den 17 Nachhaltigkeitszielen debattiert, hat ein Bericht an den UN-Generalsekretär eine ernüchternde Zwischenbilanz gezogen.

Heidemarie Wieczorek-Zeul: Ja, leider klafft eine große Lücke zwischen Reden und Handeln. Fast alle Länder hinken ihren Versprechen hinterher.

Damit alle Menschen gut leben können, brauchen wir eine wirkliche Alternative zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem.

ZEIT ONLINE: Es gibt sogar wieder mehr Hungernde, und laut dem UN-Bericht ist die Welt besonders bei der Klimapolitik, dem Artenschutz und den wachsenden Müllmengen "nicht auf Kurs". Auch soziale Gegensätze spitzen sich weltweit zu. Woran liegt das?

Wieczorek-Zeul: Das hat mit harten Zielkonflikten zu tun. Wenn es um sozialen Ausgleich, Klimaschutz oder Landnutzung geht, dann sind die Interessengegensätze enorm groß.

ZEIT ONLINE: Viele kritisieren auch, 17 Ziele mit 169 Unterzielen seien viel zu widersprüchlich und kompliziert, um sie umsetzen zu können. Stimmen Sie dem zu?

Wieczorek-Zeul: Die Herausforderung liegt darin, die einzelnen Punkte miteinander zu verbinden. Ein Ziel wie "Gesundheit und Wohlergehen" muss zum Beispiel mit einer nachhaltigen Ernährung, der Dekarbonisierung der Wirtschaft und der Stadtentwicklung zusammengedacht werden. Letztlich bedeutet das: Damit alle Menschen gut leben können, brauchen wir eine wirkliche Alternative zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem. Die Produktions- und Konsummuster müssen sich grundsätzlich verändern – dieses Nachhaltigkeitsziel bündelt vieles. Darin stecken erst recht viele Konflikte, die nicht in ein paar Jahren gelöst werden können.

ZEIT ONLINE: Und doch erfährt der Gipfel zur Nachhaltigen Entwicklung im Vergleich mit dem UN-Klimagipfel kaum öffentliche Aufmerksamkeit.

Das UN-Expertengremium zur Nachhaltigkeit müsste personell und finanziell ein ähnlich großes Gewicht bekommen wie der Weltklimarat IPCC. Dann würden sich die Debatten weltweit intensivieren.

Wieczorek-Zeul: Er wird viel zu wenig beachtet! Dabei ist Nachhaltigkeit viel umfassender als Klimaschutz. Und beides ist eng verbunden. Zwar erlebe ich mittlerweile in Teilen der Gesellschaft mehr Bewegung, um die Transformation in Landwirtschaft, Ernährung oder Verkehr voranzubringen. In der politischen Kommunikation der Bundesregierung aber sind die Nachhaltigkeitsziele das bestgehütete Geheimnis.

ZEIT ONLINE: Immerhin wirbt die Bundesregierung gerade in einer Kampagne für die "Die Glorreichen 17".

Wieczorek-Zeul: Das geht auf einen Impuls zurück, den wir als Nachhaltigkeitsrat gegeben haben – es reicht aber nicht aus. Jeder, der politisch Verantwortung trägt, müsste auf seinem Gebiet immer wieder deutlich machen, dass wir – Regierungen, Organisationen und Individuen – unser Handeln an den gemeinsamen globalen Zielen auszurichten haben. Noch größer ist das Wahrnehmungsproblem allerdings für die Vereinten Nationen. Der Bericht des Generalsekretärs zur Nachhaltigen Entwicklung wurde von gerade mal 15 Wissenschaftlern erarbeitet. Diese wenigen Experten sind auch noch viel zu gering ausgestattet, um ihre Ergebnisse global verbreiten zu können.

ZEIT ONLINE: Was tun?

Wieczorek-Zeul: Das UN-Expertengremium zur Nachhaltigkeit müsste personell und finanziell ein ähnlich großes Gewicht bekommen wie der Weltklimarat IPCC. Dann würden sich die Debatten weltweit intensivieren. Wir brauchen außerdem langfristig einen UN-Nachhaltigkeitsrat. Er sollte auch Nichtregierungsorganisationen einbeziehen, und es darf in diesem Rat kein Vetorecht für einzelne mächtige Länder geben.

ZEIT ONLINE: Wer macht sich für so ein globales Gremium stark?