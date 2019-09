Immobilien werden nicht nur in deutschen Großstädten sondern auch auf dem Land immer teurer. Zwischen April und Juni 2019 wurden die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser auch in dünner besiedelten ländlichen Kreisen im Durchschnitt um jeweils 4,2 Prozent teurer. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Insgesamt stiegen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland durchschnittlich um 5,2 Prozent im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum.

Besonders stark stiegen die Preise nach Angaben der Behörde in den sieben größten Städten der Republik. In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf verteuerten sich Ein- und Zweifamilienhäuser binnen Jahresfrist um zehn Prozent, für Eigentumswohnungen mussten Käufer 8,6 Prozent mehr zahlen. In den übrigen Großstädten ab 100.000 Einwohnern stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um sieben Prozent, die Preise für Häuser um 7,1 Prozent.

Historisch niedrige Zinsen sorgen seit geraumer Zeit für eine boomende Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Das treibt die Preise. Zudem verwirklichen sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger den Traum vom Eigenheim. Zwischen 2007 und 2018 stiegen die Häuserpreise laut Statistikamt um etwa 50 Prozent.

Von April bis Juni setzte sich damit die Entwicklung des ersten Quartals 2019 fort. Von Januar bis März hatten die Preise für Wohnimmobilien im Schnitt ebenfalls um 5,2 Prozent zugelegt, wie die Statistiker mitteilten und damit ihre vorläufigen Angaben vom Juni um 0,2 Prozentpunkte leicht nach oben korrigierten.