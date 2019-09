Flugscham hin oder her: Immer mehr Menschen fliegen, auch in Deutschland, wo die Zahl der Flugreisenden im ersten Halbjahr 2019 so hoch lag wie nie zuvor. Seit dem ersten Halbjahr 2018 ist sie um mehr als vier Prozent gestiegen. Und weltweit ist künftig noch ein deutlich stärkeres Wachstum zu erwarten, denn mit dem wachsenden Wohlstand in vielen Schwellenländern werden Flüge für viele Menschen erst bezahlbar.



Weil Fliegen aber dem Klima schadet, sollen die Emissionen des Flugverkehrs bald auf globaler Ebene geregelt werden. Dafür wurde Corsia geschaffen, das Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Das Ziel des neuen Emissionshandelssystems: Ab 2021 soll der Flugverkehr zwar weiter wachsen, aber seine CO2-Emissionen sollen gleich bleiben. Schon jetzt werden dafür alle Luftverkehrsemissionen aus den Jahren 2019 und 2020 gemessen und registriert. Ab 2021 soll der Mittelwert aus den beiden Jahren nicht mehr überschritten werden.



Die EU spielte eine Schlüsselrolle

Zwar ist die Teilnahme an Corsia zunächst nicht bindend. Trotzdem haben bisher 68 Staaten, darunter auch die EU und insbesondere Deutschland, zugesagt, ab 2021 teilzunehmen. Damit könnte die neue Regelung weitreichende Folgen haben. Doch entscheidend ist die Ausgestaltung des Systems. Je nachdem, wie sie ausfällt, könnte Corsia den Flugverkehr in Europa noch weniger klimafreundlich machen.

Details könnten zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober in Montreal entschieden werden. Dann trifft sich dort die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), eine Einrichtung der Vereinten Nationen, in der 193 Staaten vertreten sind, zu ihrer Hauptversammlung. Auf ihr wird es auch um Corsia gehen – dabei ist das Klima gar nicht der Fokus von ICAO: Normalerweise verhandelt die Organisation über internationale Verkehrsrechte und Standards für Flugzeuge und Flughäfen; Deutschland ist in ihr nicht durch das Bundesumwelt-, sondern durch das Verkehrsministerium vertreten.

Ein entscheidender Punkt der aktuellen Verhandlungen wird sein, ob neben Corsia auch andere Emissionshandelssysteme im internationalen Flugverkehr bestehen bleiben dürfen. Bisher ist geplant, das nicht zu erlauben. Doch innereuropäische Flüge unterliegen heute schon dem EU-Zertifikatehandel. Ihn könnte Corsia damit erheblich einschränken.

Emissionen Emissionen aus dem Flugverkehr Der Flugverkehr macht mehr als zwei Prozent des internationalen CO2-Ausstoßes aus. Doch nicht nur das CO2 schadet dem Klima. Andere Stoffe wie Stickoxid oder Feinstaub, die beim Fliegen ausgestoßen werden, aber auch die Veränderung in der Wolkenbildung und die Kondensstreifen erhitzen die Atmosphäre zusätzlich, besonders weil sie in großer Höhe ausgestoßen werden. Experten schätzen deshalb, das die Auswirkungen des Fliegens für das Klima zwei- bis viermal so schädlich sind wie durch das CO2 allein.

Gerade die EU hat eine Schlüsselrolle beim Zustandekommen von Corsia gespielt. Ein Rückblick: Schon unter dem Kyoto-Protokoll konnte man sich nicht einigen, welchem Land die Emissionen aus dem Luftverkehr zugeschlagen werden sollten. Zu viele sind an einem einzigen Flug beteiligt: das Start- und das Zielland, bei Langstreckenflügen außerdem Zwischenstopps, der Firmensitz der Airline und das Land, in dem getankt wird. Deshalb wurde die ICAO damit beauftragt, eine Regelung zu finden. Über mehr als zehn Jahre verhandelte sie ergebnislos. Dann verlor die EU die Geduld und kündigte an, alle Flüge in und aus der EU in ihren Emissionshandel zu integrieren.

Damals gab es weltweit großen Widerstand: Die USA wollten verhindern, dass die EU Flüge über ihre Grenzen hinaus regulierte, Airlines beschwerten sich über den Wettbewerbsnachteil. Die EU reagierte auf den politischen Druck und setzte die Regulierung zunächst für fünf Jahre aus. Im Gegenzug verlangte sie von ICAO die Umsetzung von Corsia. Noch ist der europäische Zertifikatehandel deshalb auf innereuropäische Flüge beschränkt.

Auch die aktuellen Verhandlungen sind hochpolitisch. Während aus der EU strenge Regeln für Corsia gefordert werden, bemängeln Russland und China, der Fokus auf ein emissionsfreies Wachstum sei unfair. Die schnell wachsenden Schwellenländer trügen durch ihn die meisten Kosten, argumentieren sie.