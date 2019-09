Nach der Niederlage des britischen Premiers Boris Johnson im Parlament hat das britische Pfund zugelegt, nachdem es zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gefallen war. Die Währung verteuerte sich am Vormittag um 0,3 Prozent auf 1,2120 US-Dollar.

Börsenexperten nannten als Grund für die Erholung, dass die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Brexits Ende Oktober leicht gesunken sei. Am späten Dienstagabend war dem britischen Parlament ein erster Schritt gelungen, einen EU-Austritt ohne Anschlussvereinbarung Ende Oktober zu verhindern. Premierminister Boris Johnson drohte daraufhin mit Neuwahlen.



Auch der Euro war am Dienstag auf seinen tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0937 US-Dollar festgesetzt. Am Abend erholte er sich und kostete auch im frühen Handel am Mittwochmorgen bereits wieder 1,0975 US-Dollar.



Erinnerungen an den schwarzen Mittwoch

Manche erinnerte die Kursentwicklung am Dienstag an einen historischen Crash des britischen Pfunds: Am 16. September 1992, dem sogenannten Schwarzen Mittwoch, attackierten Spekulanten wie der damalige Hedgefonds-Manager George Soros das britische Pfund, das daraufhin kurz später aus dem EWS, dem Europäischen Währungssystem, ausgestiegen ist. Das Ereignis gilt vielen als Weichenstellung dafür, dass Großbritannien bei der eigentlich bereits geplanten Einführung des Euros nicht teilnehmen würde. Das britische Pfund verlor damals ein Viertel seines Wertes.

Auch heute wachsen Bedenken, dass Hedgefonds die britische Währung erneut attackieren könnten: Sieben Milliarden Dollar wetten sie darauf, dass es zu einer neuen Pfund-Krise kommt. "Sollte es zu einem harten Brexit kommen, könnte das Pfund auf 1 bis 1,10 Dollar fallen", sagte Hans Redeker, Stratege bei Morgan Stanley, der Zeitung Die Welt.

Auch Dax klettert

Nach der Brexit-Debatte im britischen Parlament startete auch der Dax am Mittwoch positiver: Am Vormittag gewann der deutsche Leitindex 1,2 Prozent hinzu und kletterte mit 12.048 Punkten erstmals seit Anfang August wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.



Nach der Schlappe des britischen Premierministers Boris Johnson deutet den Börsianern zufolge alles darauf hin, dass er sich mit seiner Forderung nach einem definitiven Brexit Ende Oktober nicht durchsetzen kann. "Ein weicher Brexit oder gar ein Verbleib in der EU hat nach wie vor gute Chancen", sagte Ökonom Thomas Glitzel von der VP Bank.