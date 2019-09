Notenbanker und Finanzminister sind nicht glücklich über die Ankündigung mehrerer Firmen, darunter Facebook, PayPal und Mastercard, eine eigene elektronische Währung namens Libra schaffen zu wollen. "Schwere Bedenken" äußerte Olaf Scholz stellvertretend für die Finanzminister der G7-Länder. "Kartellähnlich" sei Libra, sagte der EZB-Direktor Yves Mersch.

Das ist wenig überraschend, denn Libra ist nichts anderes als ein Angriff auf das Währungsmonopol des Staates. Konzerne wollen ihr eigenes Geld herstellen. Bedenklich ist das nicht zuletzt wegen der Macher. Viele Unternehmen sind dabei, die nicht dafür bekannt sind, Skrupel zu haben, wenn sie sich die ganze Branche untertan machen. Und sie arbeiten bei Libra auch noch zusammen.

Am Montag wurden die Libra-Macher deshalb einbestellt: zum Treffen in der so verschwiegenen wie mächtigen Bank der Notenbanken, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), in Basel. Nachher war zu hören, dass es den Notenbankern vor allem um eines ging: dem Umgang mit der sogenannten Reserve, das ist das Geld, mit dem die Libra gedeckt sein soll. Eingezahlt wird es von den Menschen, die Libra kaufen. Und das Geld in der Reserve ist der Grund, dass Libra überhaupt eine Währung ist. Bestünde es zu 100 Prozent aus Euro, die man auch jederzeit wieder ausbezahlt bekommen könnte, dann wäre Libra eher eine Möglichkeit, Zahlungen abzuwickeln. Dem ist aber nicht so, denn ein Warenkorb verschiedener Währungen ist angedacht. Und auszahlen lassen kann man sich den nach den bislang bekannten Plänen auch nicht.

Die Gespräche sind ein Anfang. Aber wo führt er hin? Hier sind drei Thesen zur Zukunft digitaler Währungen:



These eins: Ohne E-Geld geht es nicht

Selbst so behäbige Institutionen wie Notenbanken müssen irgendwann mit der Zeit gehen. Wer genau hinschaut, sieht derzeit überall in Deutschland Menschen, die an der Kasse nicht mehr nach dem Bargeld kramen, sondern: eine Karte auflegen, die Uhr präsentieren, das Handy zücken. Wenn es ein Feld in der Finanzwirtschaft gibt, das sich gerade rasant wandelt, dann ist es das Bezahlen. Es wird zunehmend digital. Das gibt den Notenbankern zu denken. Denn wenn das weiter fortschreitet, wird das Bargeld mehr und mehr zurückgedrängt – und damit auch das Geld, das EZB, Fed und Co. direkt kontrollieren. Das Bargeld geben nämlich die Notenbanken aus. Am elektronischen Geld, das auf unseren Konten liegt und mit dem wir nun auch im Laden vermehrt bezahlen, ist die Notenbank nur indirekt mit einem kleinen Anteil beteiligt. Unser Geld wird also schon heute zum allergrößten Teil von den Banken geschaffen. Diese Entwicklung hat noch nichts mit der geplanten Digitalwährung Libra zu tun. Da die Bürgerinnen und Bürger immer mehr Möglichkeiten nutzen, Euro-Bargeld durch elektronisches Euro-Geld zu ersetzen, geschieht der Bedeutungsverlust des Zentralbankgeldes von ganz allein.

Die Notenbanken sollten nicht mehr versuchen, das zu verhindern. Sie haben das elektronische Bezahlen lange genug erschwert. Sie sollten sich stattdessen überlegen, wie sie von der Veränderung vielleicht sogar profitieren können. Eine Idee ist, eigenes elektronisches Notenbankgeld auszugeben, auch an Privatleute. Das wäre dann so etwas wie elektronische Bargeld, 100 Prozent garantiert von der Notenbank. Denn das Geld bei der Bank ist – das haben wir in der Finanzkrise gesehen – eben nicht von der Notenbank gedeckt. Die Idee gibt es schon lange, passiert ist bislang allerdings wenig.

These zwei: Die Notenbanken brauchen die Privaten

Libra sorgt dafür, dass Bewegung in die Frage des digitalen Geldflusses kommt, die die Zentralbanker so lange nicht anfassen wollten. Denn jetzt kommt da ein privates Konsortium und traut sich zu, selbst eine elektronische Währung anzubieten. Das ist, als schalle laut und deutlich der Wecker in den Tiefschlaf der Institutionen hinein. Sie setzen sich auf und reiben sich die Augen. Besser wäre es, sie würden schleunigst aus dem Bett springen.

Die Notenbanken brauchen die Privatunternehmen. Schon heute wickeln die den größten Teil der Beziehungen ab zu den normalen Leuten, die Kredit haben wollen, Geld abheben, bezahlen oder Zahlungen annehmen wollen. Banken und andere private Institutionen sind weitaus geübter in dieser Kundenpflege. Das können die Notenbanken gar nicht leisten. Doch nun dringen diese Banken und privaten Akteure aber in Bereiche vor, die man bislang als Hoheitsbereiche des Staates sah.

Was nun? Die Notenbanken müssen sich dringend entscheiden: Wollen sie sich zurückhalten und zurückziehen? Oder wollen sie machtvoll zurückschlagen und ihr Revier verteidigen? Beides klingt nicht verlockend. Ein Verbot von Libra etwa wäre keine gute Idee. Das liegt schon daran, dass die beteiligten Experten für Zahlungsabwicklung sicher besser in der Lage sind, gute technische Lösungen zu entwickeln, die auch noch bedienungsfreundlicher sind, als es die Bürokratie der Notenbanken vermag. Ein einfaches Laufenlassen von Libra ist allerdings auch nicht möglich, da immer die Gefahr besteht, dass das neue Geld für allerhand Illegales verwendet werden könnte. Im schlimmsten Fall könnte es sich auch noch als instabil erweisen.

Besser wäre die dritte Variante: Zusammenarbeiten. Und zwar so, dass die Notenbank Libra hart reguliert, um Schaden abzuwenden, aber nicht verbietet. Und dann von der Währung lernt. Zum Beispiel für ihre eigene.

These drei: Es braucht viel mehr Konkurrenz

Werden die Notenbanken also bald mit ihrem eigenen elektronischen Bargeld herauskommen? Es ist ihnen zu raten. Auch aus Sicht der Kunden wäre mehr Wettbewerb auf dem Feld begrüßenswert. Damit das E-Geld besser wird. Vorab müssen allerdings grundsätzliche Fragen geklärt werden. Denn mit dem E-Euro gäbe es ein Zweiklassensystem des elektronischen Gelds: das der Banken und das der Notenbank. Wie soll man das abgrenzen? Wie sorgt man dafür, dass das Geld der Banken nicht von dem der Notenbank verdrängt wird?

Es könnte sein, dass die EZB sich aus diesen Gründen am Ende gegen eine eigene elektronische Währung entscheidet. Dann allerdings werden die Herausforderungen noch größer. Denn die EZB muss dafür sorgen, dass Libra trotzdem Konkurrenz bekommt. Einerseits durch zusätzliche Anbieter. Andererseits indem sie ihr eigenes Geld attraktiver macht und auf ungewohntem Terrain punktet: in der Kundenfreundlichkeit. Sonst passiert auf dem Währungsmarkt irgendwann das, was andere digitale Märkte vorgemacht haben: "The winner takes it all." Ein (privates) Großmonopol kontrolliert das Geld der Welt. Das wäre den Leuten sicher nicht vermittelbar.

Das alles bedeutet übrigens nicht, dass Libra ein Erfolg werden muss. Schon jetzt sind einzelne Punkte im vorgelegten Konzept für die Nutzer äußerst heikel. Es könnte also gut sein, dass im Konkurrenzkampf der Währungen Euro und Dollar auch in 50 Jahren noch das Maß der Dinge bleiben. Aber wer weiß: Vielleicht macht die Konkurrenz ja Euro und Dollar auch ein bisschen besser.