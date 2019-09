Was passiert, wenn der Vorstand einer Aktiengesellschaft von der Justiz angeklagt wird, und zwar für ein möglicherweise strafbares Verhalten in seiner Funktion als angestellter Manager? Ganz klar: Der Aufsichtsrat muss sehr genau prüfen, ob der Vorstand seine aktuellen Aufgaben noch ausreichend erfüllen kann, falls es zum Prozess kommt. Gibt es Zweifel daran, muss er ihn – zumindest vorübergehend – von seinen Aufgaben freistellen.

Doch bei Volkswagen wird das kaum funktionieren. Die maßgeblichen Akteure sind schlicht zu eng miteinander verbandelt. Schließlich hat die Staatsanwaltschaft sowohl gegen den aktuellen Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess, seinen Vorvorgänger Martin Winterkorn wie auch den amtierenden Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch wegen "Marktmanipulation" Anklage erhoben. Wer sollte da wen von seiner Position entbinden?

Wann wussten sie Bescheid?

Im Kern geht es in dem Verfahren darum, dass aus Sicht der Strafverfolger in Braunschweig alle drei Manager – unabhängig voneinander – die Anleger nicht rechtzeitig vor den möglichen gravierenden finanziellen Folgen der Manipulation von Dieselmotoren gewarnt hätten, obwohl sie nach dem Wertpapierhandelsgesetz dazu verpflichtet gewesen wären. Das glauben die Strafverfolger aufgrund von Zeugenaussagen und anderen Beweisen, die sie in den vier Jahren seit dem Bekanntwerden des Dieselskandals gesammelt haben.



Natürlich bestreiten die Anwälte der drei Angeklagten das. Aber im Falle eines Schuldspruchs könnte das Gericht gegen Diess (damals seit Kurzem Vorstand der Marke VW), Winterkorn (damals Vorstandsvorsitzender) und Pötsch (damals Finanzvorstand) Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren verhängen.

Der Volkswagen-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch (links), der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn (in der Mitte) und der aktuelle Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. © Thomas Kienzle, Johannes Eisele, Christof Stache/​AFP/​Getty Images

Das Verfahren trifft den weltgrößten Automobilkonzern zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Volkswagen steckt mitten im kraftraubenden und kostenintensiven Umbau zu einem E-Auto-Produzenten. Ausgerechnet der jetzt angeklagte VW-Chef Diess treibt den Wandel maßgeblich voran – mit Rückendeckung von, ausgerechnet, dem ebenfalls unter Anklage stehenden Aufsichtsratschef Pötsch. Es ist unvorstellbar, wie das große Vorhaben ohne das mächtige Duo gelingen sollte.



Gerade erst schien es, als habe Volkswagen den größten Teil der Straf- und Schadenersatzzahlungen für die Dieselbetrügereien einigermaßen weggesteckt – da könnten nun hohe zivilrechtliche Ansprüche von Anlegern hinzukommen, unter ihnen auch mächtige Finanzfonds. Ein Muster-Klageverfahren läuft schon. Das strafrechtliche Verfahren hat zwar prinzipiell nichts mit den zivilrechtlichen Ansprüchen zu tun, aber ein Schuldspruch darin würde die Chancen der Anleger auf Schadenersatz enorm erhöhen.

Zwar ist noch kein Prozess eröffnet, und selbstverständlich gilt, wie bei jeder Anklage, die Unschuldsvermutung. Aber das Verfahren hat Folgen für Volkswagen, gerade jetzt, wo die Zeiten für die Autobranche so schwierig sind. Es könnte Jahre dauern, bis sich die Vorwürfe endgültig klären lassen, so wie auch in den übrigen Prozessen rund um den Dieselskandal. Doch nichts ist schädlicher für die Entwicklung eines Unternehmens als andauernde Unsicherheit.

VW wird nicht untergehen

Durch die Anklage ist die Konzernführung fragil geworden. Jetzt läge es am Aufsichtsrat, dafür zu sorgen, dass sich der Konzern auch auf die schlimmste denkbare Konsequenz vorbereitet, finanziell und personell. Wenn Diess und oder Pötsch im Verlauf des Verfahrens untragbar werden sollten, muss das Unternehmen darauf vorbereitet sein – schließlich geht es dabei auch um die Arbeitsplätze von weltweit mehr als 600.000 Mitarbeitern, davon fast ein Drittel in Deutschland.

Am Ende wird VW zwar nicht untergehen, zu wichtig ist das Unternehmen für die deutsche Volkswirtschaft. Aber wenn es eine Lehre aus den Vorgängen in Wolfsburg gibt, dann ist es diese: Mit der Unsitte, dass Topmanager direkt aus ihrer aktiven Tätigkeit an die Spitze des Aufsichtsrats rücken, sollte Schluss sein, denn sie bringen die Risiken aus ihrer früheren Tätigkeit immer mit.

Hans Dieter Pötsch wurde im Oktober 2015 zum Aufsichtsratschef gemacht, obwohl er während der Dieselbetrügereien schon als Finanzchef im Konzern saß. Seine Berufung hatten damals die mächtigen Aktionäre der Familien Porsche und Piëch durchgesetzt, obwohl sie von anderen Aufsichtsratsmitgliedern gewarnt worden waren. Doch der Clan setzte sich gegen alle Bedenken durch. Das rächt sich jetzt, denn der Schaden ist bereits groß – selbst wenn sich Pötsch am Ende als unschuldig erweist.