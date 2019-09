Es gehe um nichts Geringeres als um "Leben und Tod" für manche Unternehmen: Mit drastischen Worten warnt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China, vor den möglichen Folgen des sogenannten Sozialkreditsystems. Damit will die Regierung in Peking nicht nur Bürger, sondern auch Konzerne strenger kontrollieren. Auch rund 5.200 in China ansässige deutsche Unternehmen könnten betroffen sein.



Die Pläne für ein staatliches Scoring der "Vertrauenswürdigkeit" von Unternehmen beziehen sich auf verschiedenste Bereiche: von der Einhaltung von Umweltauflagen über die Zahlungsmoral bis hin zum Verhalten von Managern und Geschäftspartnern. Bei guten Werten winken Vorteile wie niedrigere Steuersätze, bei schlechten Strafen bis hin zum Marktausschluss. Wie das Rating genau funktionieren wird, ist im Detail noch unklar.



"Sieben von zehn der in China aktiven deutschen Unternehmen sagen: 'Wir wissen nicht so richtig, was es damit auf sich hat'", sagt Jens Hildebrandt, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Peking. Gerade für mittelständische Unternehmen sei es schwierig, den Überblick über die Pläne zu behalten. Dass sich künftig auch das Verhalten von Geschäftspartnern auf die Bewertung des eigenen Unternehmens auswirken solle, erhöhe den Druck auch auf die deutsche Wirtschaft.



Die Europäische Handelskammer hatte Ende August eine Studie zu den Plänen vorgestellt. Sie zeigt sich alarmiert: Wuttke spricht im Vorwort vom umfassendsten Regulierungssystem, das je von einer Regierung geschaffen worden sei. Die Studie seiner Handelskammer wurde in Kooperation mit der europäischen Firma Sinolytics erstellt. Sie basiert auf der Auswertung chinesischer Quellen: Mehr als 1.500 Dokumente mit Ratinganforderungen sind laut der Studie bereits von der Regierung veröffentlicht worden.



Emissionswerte könnten in Echtzeit kontrolliert werden

Das Ziel des Sozialkreditsystems für Unternehmen ist es demnach, das Verhalten von Marktteilnehmern mit technischen Mitteln zu kontrollieren und zu lenken. Die bereits viel diskutierten Punktesysteme für Bürger und das für Unternehmen hätten eine grundlegend gleiche Struktur, heißt es in dem Papier. Während Erstere aber entgegen mancher Medienberichte, die teilweise als verzerrend kritisiert werden, noch in Pilotphasen steckten, sei das Rating für Konzerne weiter fortgeschritten.



Den Autoren zufolge bereitet China für Unternehmen die finale Phase vor: eine Metadatenbank namens National Internet+ Monitoring System. Dort sollen verschiedene Bewertungen und Kennzahlen über Unternehmen zusammenfließen, die es bereits gibt, aber auch Daten privater Ratingagenturen und Informationen aus der Videoüberwachung. Eine Testversion werde noch diesen Monat einsatzbereit sein, heißt es. Das System als Ganzes soll aber noch weit davon entfernt von einer vollständigen Umsetzung sein. Das sei für Ende 2020 geplant.

In Zukunft sollen dabei technische Möglichkeiten wie "Big Data und künstliche Intelligenz voll ausgenutzt werden", zitieren die Wissenschaftler ein chinesisches Papier. Möglicherweise könnten bestimmte Faktoren, gemessene Emissionswerte zum Beispiel, dann sogar in Echtzeit kontrolliert und automatisiert in ein Rating einberechnet werden.



Ein internationaler Konzern müsse sich darauf einstellen, dass bis zu 30 Parameter, die auf rund 300 Kriterien beruhen, in die eigene Bewertung einfließen. Bei einem mittelständischen Unternehmen dürften es weniger sein, wer bloß nach China exportiert, sei nicht direkt betroffen, heißt es von der Deutschen Handelskammer.