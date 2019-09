Keine Neuverschuldung, ein Bundeshaushalt mit schwarzer Null – das klingt gut. Doch was ist mit den Altschulden? Sie zu tilgen, verschiebe der Bund in die Zukunft, beklagt der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke. Und bediene sich dabei noch haushälterischer Kunstgriffe.



Die Konditionen, unter denen sich der Bund aktuell verschulden kann, wären das Eldorado für jede Mittelständlerin: Kredit aufnehmen, das Geld ins Unternehmen investieren, die Produktivität steigern, neue Produkte auf den Markt bringen und dann sogar noch weniger zurückzahlen, als ursprünglich aufgenommen. Ein paar neue Maschinen, zwei Mitarbeiter mehr und schon rechnet sich der Kredit in der Zukunft. Die aufgenommenen Schulden kann die Unternehmerin so zum Ende der Kreditlaufzeit problemlos zurückzahlen. Und bei Negativzinsen hätte sie letztlich sogar noch ein bisschen damit verdient, sich von anderen Geld leihen zu lassen. Wie könnte es besser laufen?

Auch der schwäbische Hausmann, sonst Inbegriff der Sparsamkeit, sollte in diesen Zeiten Schulden machen, würde man ihm die gleichen Zinssätze bieten. Er könnte sich eine moderne energieeffiziente Wohnung an der Donau kaufen, oder an der Iller. Vielleicht auch am schwäbischen Meer. Egal, wo er seinen Lebensabend verbringt, seine Schulden würde er bezahlen. Investitionen durch Schulden sind hier ökonomisch klug: Wenn die Schulden plangemäß getilgt werden können, sind die Negativzinsen auch hier ein Traum.



Was für Privatpersonen und Unternehmen ökonomisch klug sein mag, lässt sich leider nicht so einfach auf die öffentliche Hand übertragen – auch wenn uns einige Politiker und manche Ökonomen derzeit gerne das Gegenteil glauben machen wollen. Was sie verkennen: Schuldenabbau durch Rückzahlung von Schulden klappt beim Staat einfach nicht. Das zeigt bereits ein kurzer Blick in die jahrzehntelange Verschuldungshistorie des Staates.



Tatsächlich ist es nämlich so, dass der Bund in nur neun der letzten 70 Jahre bestehende Schulden abgebaut hat. Betrachtet man ausschließlich die Zeit vor den aktuellen Niedrigzinsen, sind es sogar nur vier von dann 60 Jahren.



Die Argumente, die in der Vergangenheit zur Rechtfertigung der Aufnahme immer neuer Schulden angeführt wurden, gleichen den heutigen dabei in erschreckender Weise. Ein Beispiel: In der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise legte die Politik milliardenschwere Konjunkturprogramme auf, um durch öffentliche Investitionen den sich damals schnell entwickelnden Abschwung aufzuhalten. Ganz keynesianisch gedacht wurde zur Finanzierung der sogenannte Investitions- und Tilgungsfonds ins Leben gerufen. Er wurde mit 17 Milliarden ausgestattet – allesamt schuldenfinanziert. Die Rückzahlung dieser 17 Milliarden, so wurde damals versprochen und sogar gesetzlich verankert, sollte nach Ende der Krise schnellstmöglich, vor allem aber ganz automatisch erfolgen. Doch passiert ist das bis heute nicht. Denn sobald es im Land wirtschaftlich und für den Bund finanziell wieder besser lief, wurden die entsprechenden Regelungen verändert. Man könnte sogar sagen: kreativ umgangen, um die Schulden des Fonds nicht tilgen zu müssen. Durch inzwischen angefallene Zinsen liegen darin inzwischen 19 Milliarden, also zwei Milliarden mehr als vor zehn Jahren. Und einen Tilgungsplan verfolgt die Bundesregierung auch weiterhin ausdrücklich nicht.