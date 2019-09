Griechische Tourismusverbände gehen davon aus, dass die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook den Tourismussektor des Landes bis zu 500 Millionen Euro kosten könnte. Mit dieser Zahl rechnet der Verband Sete. Eine andere Berechnung des Verbands Hellenischer Hoteliers (GTP) schätzt den Verlust für die Branche auf 300 Millionen Euro. Es sei für die Wirtschaft "der stärkste Schlag seit der Finanzkrise", schrieb die Wirtschaftszeitung Naftemporiki.

Im Ranking der fünf wichtigsten Destinationen von Thomas Cook lag Griechenland 2018 auf Platz drei, das Unternehmen brachte rund 2,8 Millionen Besucher ins Land. Vor allem Hoteliers auf Kreta, Rhodos und Kos arbeiteten laut GTP eng mit den Briten zusammen. Zudem betrieb Thomas Cook in Griechenland vier eigene Hotels und beschäftigte 640 Mitarbeiter. Was nun mit den Beschäftigten und den Hotels geschieht, sei unklar, berichten griechische Medien.

Auch die spanische Tourismusbranche schätzt, dass allein wegen der vom insolventen britischen Reisekonzern Thomas Cook nicht beglichenen Rechnungen mindestens 200 Millionen Euro fehlen werden. Diese Verluste würden große Hotelketten wie Meliá und Iberostar, aber auch mittlere und kleinere Unternehmen treffen, sagte der Vizepräsident des Reiseunternehmerverbandes Exceltur, José Luis Zoreda, in einem Radiointerview.

"Eine bisher nie dagewesene Dimension"

Die Präsidentin der Hotelierverbandes von Mallorca (FEHM), Maria Frontera, hatte zuvor gesagt, dass wegen der Thomas-Cook-Pleite "die Zukunft vieler Unternehmen ernsthaft gefährdet" sei. Hilfe des Staates werde auf jeden Fall nötig sein, damit diese Unternehmen überleben. Frontera sprach von "großen Sorgen".

Großbritannien arbeitet unterdessen weiter daran, Briten nach Hause zu fliegen. 135.300 Touristen sollen in den kommenden 13 Tagen befördert werden. Am Montag seien bereits 14.700 gestrandete Urlauber zurückgeholt worden, teilte die Flugbehörde in London mit. Zusammen mit der Regierung und Luftfahrtkonzernen werde rund um die Uhr an den Notfallplänen gearbeitet, um die größte Rückholaktion in Friedenszeiten zu stemmen. Für diesen Dienstag seien 74 Flüge angesetzt, um 16.500 Urlauber zurück zu fliegen. Weltweit sind bis zu 600.000 Urlauber gestrandet.

Thomas-Cook-Pleite - Verunsicherung vor den Herbstferien Hunderttausende Touristen sind von der Insolvenz des Reiseveranstalters betroffen. Viele sitzen an den Urlaubsorten fest, Großbritannien will eine Rückholaktion starten. © Foto: TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images

Das Aus von Thomas Cook trifft in Spanien vor allem die Kanaren, die Balearen und Andalusien. Mit dem britischen Reiseveranstalter waren im vergangenen Jahr rund 3,6 Millionen der insgesamt 82 Millionen ausländischen Touristen nach Spanien gekommen. Auf den Kanaren machten die Thomas-Cook-Kunden nach offiziellen Angaben 20 Prozent aller ausländischen Besucher aus, auf den Balearen waren es zehn bis 15 Prozent. Die Konsequenzen der Pleite für Mallorca seien "von einer bisher nie dagewesenen Dimension", sagte FEHM-Präsidentin Frontera.



Die Insolvenz von Thomas Cook trifft auch Kunden des Hauptkonkurrenten. Tui-Urlauber aus Großbritannien, die bis 31. Oktober auf Flüge mit Thomas Cook Airlines gebucht waren, könnten ihre Reise nicht antreten, sagte ein Tui-Sprecher in Hannover. Für bereits verreiste Kunden, deren Flüge wegen der Insolvenz ausfallen, würden Ersatzflüge angeboten.

Auch Tui erwartet schwierige Marktlage

Tui arbeite an Maßnahmen zur Unterstützung, teilte der Konzern bei der Vorlage seiner Buchungszahlen für die Sommersaison mit. Der Manager von Tui hat die Ergebnisprognose dieses Jahr aber bereits zweimal zusammenstreichen müssen. Vor allem wegen des anhaltenden Flugverbots für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max, von dem der Tui-Konzern 15 Exemplare in seiner Flotte hat, rechnet der Manager weiterhin damit, dass der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn 2019 bis Ende September um bis zu 26 Prozent sinkt. Im Vorjahr hatte Tui noch fast 1,2 Milliarden Euro erzielt.

Der Thomas-Cook-Konzern hatte in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet. Dessen deutsche Fluglinie Condor fliegt aber noch weiter und hofft auf einen Überbrückungskredit der Bundesregierung. Die Bundesregierung will darüber in den nächsten Tagen entscheiden. Es gebe dazu momentan enge Abstimmungen des Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier.