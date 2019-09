Auf der Suche nach der Lösung für die großen Weltprobleme landet man früher oder später in einem Mikrokosmos: an einem Schreibtisch, auf einem Sofa, vor einer Werkbank. An Orten, wo jene Menschen zu finden sind, die in den Lauf der Welt eingreifen. Die sie zu einer besseren Welt machen, manchmal ohne es zu merken.

So schrieb die Meeresbiologin Rachel Carson Anfang der 1960er-Jahre in ihrem Arbeitszimmer ein Buch mit dem Titel Der stumme Frühling. Darin warnte sie vor Pestiziden, die das Summen der Insekten und das Zwitschern der Vögel für immer beenden würden. Carson selbst starb wenig später an den Folgen eines Herzinfarkts, aber ihre Gedanken blieben. Sie lösten eine erste Welle der Umweltbewegung aus, die das Denken unzähliger Menschen bis heute prägt und ein Grund dafür ist, dass es Naturschutzorganisationen gibt, umweltfreundliche Technologien und in vielen Ländern grün denkende Politiker.

60 Jahre später setzt sich eine schwedische Schülerin auf den Bürgersteig und streikt und tritt eine nächste große Welle der Umweltbewegung los. Greta Thunbergs Protest schafft in diesen Tagen, was in unzähligen Konferenzen nicht gelungen ist: Er sorgt dafür, dass auf dem ganzen Globus junge Leute auf die Straße gehen und von ihren Regierungen verlangen, endlich den Klimawandel ganz oben auf die politische Agenda zu setzen.

Beide Frauen, so unterschiedlich sie sein mögen, haben eines gemeinsam: Sie haben sich selbst vermutlich nie ausgemalt, welche Folgen ihre Taten haben.

Der Einzelne ist nicht bloß Konsument

Angesichts weltumspannender Probleme wie Klimawandel und Artensterben fragen sich viele, was das einzelne Individuum wohl verändern kann. Was nützt es, wenn der eine im Supermarkt am Rindersteak aus Brasilien vorbeiläuft, es am Ende des Tages aber vom anderen gekauft wird? Was bringt es, sich Sonnenkollektoren aufs Dach zu schrauben, wenn im Kraftwerk um die Ecke gigantische Mengen Kohle verfeuert werden und in Indien und China sogar neue Kraftwerke entstehen? Warum aufs Fliegen verzichten, wenn die Nachbarn über die Feiertage nach Bali jetten? Angesichts solcher Gedanken ist es leicht, die Hoffnung zu verlieren. Sich machtlos zu fühlen. Oder sogar lächerlich.

Es ist allerdings zu einfach, die eigene Kleinheit als Entschuldigung fürs Nichtstun gelten zu lassen und sich auf diesen Gedanken auszuruhen. Dem Gefühl der Machtlosigkeit liegt nämlich ein Denkfehler zu Grunde: Der Einzelne ist ja nicht bloß Konsument. Er oder sie kann ja auch zum Erfinder werden, zur Unternehmerin, zum Aktivisten oder zur Politikerin.

Betrachtet man die Pionierarbeit, die bisher geleistet wurde, um den Planeten zu schützen, geht man zurück an den Ursprung großer Erfolge, kommt man am Ende immer bei einer bestimmten Person an. Jemandem, der im richtigen Moment eine gute Idee hatte, den Mut, die Idee zu verwirklichen, die Fähigkeit, andere mitzureißen, und die Energie, durchzuhalten – gerade auf den Durststrecken.