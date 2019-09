Mario Draghihat es wieder getan. Kurz vor seinem Abschied lässt er es noch einmal krachen – und schlüpft dafür noch einmal in seine Paraderolle: den Retter. Das kann er gut, das hat er jahrelang immer wieder erfolgreich getan. Und dass er sich dabei von den zahlreichen Kritikern im EZB-Rat wie Bundesbankpräsident Jens Weidmann nicht beirren lässt, mögen sie noch so laut sein, das ist beinahe Routine. Man ist sich dort auf solch neurotische Art überhaupt nicht grün, dass es fast schon liebenswert ist.

Dieses Mal hat der Präsident der Europäischen Zentralbank ein großes Programm durchgesetzt. Es hat zwei wesentliche Elemente: Die Negativzinsen auf Einlagen der Banken werden noch einmal gesenkt, obwohl führende Banker dagegen Sturm liefen; und das Programm zum Kauf europäischer Staatsanleihen lebt wieder auf, obwohl es gerade erst von Draghi höchstpersönlich beendet worden war. Das neue Programm beginnt im November und hat kein Enddatum. Das klingt wie: Staatsanleihekauf für immer.

Gleichzeitig sandte er in der Pressekonferenz nach der Entscheidung eine Botschaft in die Welt, die angesichts der Größe seines Knaller-Programms paradox erscheint. So lautstark wie nie sagte er: Die Regierungen müssen jetzt ran. Gleich mehrfach forderte er die europäischen Politikerinnen und Politiker auf, sich der wirtschaftlichen Probleme ihrer Länder und Europas endlich anzunehmen.



Nach Draghis Lesart bedeutet das: Wer von ihnen die Möglichkeiten dazu hat, soll jetzt Geld ausgeben und die Konjunktur anschieben. Insbesondere Länder, die einen niedrigen Schuldenstand haben, sollten sich angesprochen fühlen. Später empfahl er auch noch explizit Deutschland, mehr auszugeben. Und auf die Nachfrage, ob er heute eine Botschaft an Europas Regierungen senden wollte, antwortete er: "Ja!"

Mario Draghi hat also ein Feuerwerk gezündet. Und danach erklärt, es sei nur eine Wunderkerze und alle, die echte Knaller suchten, sollten mal bei den Regierungen nachschauen. Paradoxer geht es kaum.

Mit diesem Verhalten zeigt Mario Draghi: So groß das Programm auch ist, es ist vor allem eine Verzweiflungstat. Es ist völlig unklar, wie viel die EZB damit überhaupt noch erreichen kann. Die Mittel der Notenbank, die so lange den Euroraum mit immer krasseren Programmen durch die Krisen trug, sie wirken nicht mehr sehr gut. Es gibt zum einen negative Nebenwirkungen, die immer deutlicher zutage treten: Banken und Sparer beklagen die Negativzinsen, manche Immobilienmärkte (etwa in deutschen Städten) überhitzen, bei den Staatsanleihemärkten ist unklar, ob sie überhaupt noch Märkte sind, solch ein großer Anteil der Anleihen liegt bei der EZB. Außerdem gibt es noch viel grundsätzlichere Zweifel an der Politik des billigen Geldes. Ökonomen fragen sich seit einiger Zeit: Könnte es sein, dass sie gar nicht mehr wirkt? Dass die Märkte und Menschen sich an sie gewöhnt haben und deshalb anders auf sie reagieren? Manche Ökonomen vermuten sogar, dass die expansive Geldpolitik mittlerweile das Gegenteil von dem bewirkt, was sie soll: dass sie also die Wirtschaft bremst statt sie anzuschieben.

Wie wäre es mal mit Zurückhaltung?

Die Bedingungen in der Geldwelt haben sich in den vergangenen Jahren dermaßen verändert, dass vielleicht ein ganz anderer Ansatz notwendig wäre: ein zurückhaltenderer. Die Gefahr, wenn die EZB jetzt weitermacht, ist, dass sie den Kern für die nächste Krise legt. Oder im besten Fall, dass sie wenig Positives bewirkt, aber en passant ganze Märkte zerlegt. Und obwohl der EZB-Präsident ahnt, dass er dieses Mal nicht der Retter sein kann, versucht er es trotzdem.

Dabei ist eines ganz sicher: Mario Draghis Appell an die Regierungen wäre sehr viel drängender und wirksamer, wenn er nicht gleichzeitig den großen Knall wagen würde. So sorgt er nur dafür, dass die Politik sich weiter zurücklehnt. Die Politikerinnen und Politiker wiegen sich in dem Glauben, weitermachen zu können wie bislang. Sie brauchen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihrer Länder nicht angehen und hoffen auf die EZB, die es irgendwie richtet.

Das ist falsch. Denn nun sind wirklich die Regierungen und Unternehmen dran. Es gäbe viel zu tun in der Wirtschaftspolitik. Gerade in Deutschland ist sie in den vergangenen Jahren in den Tiefschlaf gefallen. Oder kann irgendjemand noch Namen mehrerer bekannter Wirtschaftspolitiker nennen? Was dort zu tun ist, hat übrigens nicht vorrangig mit mehr Schulden zu tun. Sondern zuerst einmal mit Entscheidungen, die getroffen, Bürokratie, die abgebaut, und einem vernünftigen Plan für mehr Investitionen, der vorgelegt werden muss. Spätestens angesichts der drohenden Rezession ist es Zeit für die Regierung, aufzuwachen. Um das zu erreichen, hat der EZB-Präsident nur leider das völlig falsche Mittel gewählt.