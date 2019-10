Tausende Bäuerinnen und Bauern wollen mit Traktorfahrten in zahlreichen Städten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Zur größten Demonstration in Bonn – vornehmlich über Facebook und WhatsApp organisiert von der Initiative "Land schafft Verbindung" – werden 8.000 bis 10.000 Landwirte mit rund 800 Traktoren erwartet. Am Vormittag meldete die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin und Hamburg zahlreiche Konvois samt gesperrter und behinderter Straßen.



Der Ärger der Landwirtinnen und Landwirte richtet sich gegen die Pläne der Bundesregierung unter anderem für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt. Die aktuelle Politik gefährde Familienbetriebe, warnten die Demonstranten. Außerdem führe "Bauernbashing", also etwa herablassende Äußerungen über Landwirte, in vielen Bereichen zu Ärger in der Berufsgruppe.



Unterstützung bekommt "Land schafft Verbindung" von Bauernpräsident Joachim Rukwied. "Es ist einfach zu viel, was die Politik den Bauernfamilien zumutet", sagte er der Passauer Neuen Presse. Angesichts des Aktionsplans Insektenschutz, der Düngeverordnung, des EU-Freihandelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie zunehmender Auflagen bei der Tierhaltung sei die Enttäuschung der Landwirte über die Politik "sehr groß".

Für Rukwied haben die Insektenschutzpläne von Bundesministerinnen Svenja Schulze (SPD) und Julia Klöckner (CDU) – beide Ministerinnen hatten den Aktionsplan gemeinsam vorgestellt – "das Fass zum Überlaufen gebracht". Mehr als zwei Millionen Hektar Fläche wären von erheblichen Einschränkungen betroffen. Damit würde die Bundesregierung den "kooperativen Naturschutz" aufgeben.

Klöckner sagte dazu im ZDF-Morgenmagazin, sie "mute den Landwirten etwas zu, Veränderungen, aber ich mache das nicht ohne, dass ich sie auch finanziell unterstütze mit Fördermaßnahmen". Landwirte würden in der gesellschaftlichen Debatte oft als Tierquäler oder Umweltverschmutzer abgetan, sagte Klöckner. Das sei falsch. Trotzdem gebe es auch Erwartungen an die Bauern, beispielsweise bei der Sauberkeit des Grundwassers und der Einhaltung von EU-Regeln. Ihre Kabinettskollegin Schulze verwies dabei auf den "dramatischen Abwärtstrend bei den Feldvögeln", der bislang nicht habe gestoppt werden können. Deshalb seien "deutlich mehr Anstrengungen" nötig.

Kritik an Schulzes Äußerungen gab es vom FDP-Bundestagsabgeordneten Karlheinz Busen. "Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat gut reden, wenn sie mehr Insektenschutz von den Landwirten fordert – sie muss das ja nicht bezahlen", sagte der Agrarpolitiker. Statt gegen die Landwirte zu regieren, müsse Schulze dringend mit Betroffenen sprechen. Sonst drohe die Stimmung auch hierzulande hochzukochen wie in den Niederlanden, sagte Busen. Dort hatte es zuletzt auch gewalttätige Proteste von Bauern gegeben.

Auch in Frankreich demonstrieren wieder Bäuerinnen und Bauern vor den Bezirksämtern verschiedener Départements gegen strenge Auflagen. Zeitgleich haben mehrere Bündnisse zu einer Kundgebung für eine umweltverträglichere Agrarpolitik vor dem Europaparlament in Straßburg aufgerufen.