Der Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten schwächt Chinas Außenhandel. Verglichen mit dem Vorjahr sanken alle Exporte im September um 3,2 Prozent auf 218,1 Milliarden US-Dollar. Das zeigen Daten der chinesischen Zollbehörde. Chinas Exporte in die Vereinigten Staaten lagen im September sogar 21,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die USA und China belegen sich seit längerem gegenseitig mit Zöllen.

China importiere auch insgesamt weniger Waren und Dienstleistungen – die Einfuhren gingen um 8,5 Prozent zurück auf 178,5 Milliarden US-Dollar. Beide Werte lagen unter den Erwartungen von Analysten. Grund für die schwachen Einfuhren nach China dürften die sinkenden Binnennachfrage und die langsamer wachsende chinesische Wirtschaft sein.



In dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskonflikt mit China hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag eine teilweise Einigung verkündet. Die für Dienstag angedrohten neuen US-Zölle sollen nach Angaben von Finanzminister Steven Mnuchin zunächst ausgesetzt werden. Vorgesehen ist zudem, den Konflikt in mehreren Schritten zu lösen: "Phase eins" eines umfassenderen Abkommens beinhaltet demnach unter anderem den Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte. Die restlichen Streitpunkte sollten dann in einer zweiten und womöglich dritten Phase geklärt werden.

Über geplante zusätzliche Strafzölle auf Konsumgüter, die Mitte Dezember in Kraft treten sollten, gebe es noch keine Entscheidung, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Trump äußerte seine Hoffnung, dass das Teilabkommen in den nächsten drei bis fünf Wochen finalisiert werden könne. Er und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping könnten es womöglich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Mitte November in Chile unterzeichnen.

Entzündet hatte sich der Konflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten an der unausgeglichenen Handelsbilanz. Trump stört sich daran, dass China mehr Waren in die USA exportiert als umgekehrt. Ein weiterer Streitpunkt ist Pekings Vorgehen bei der Förderung der heimischen Hochtechnologiebranche. Trump glaubt, dass die USA dabei benachteiligt werden. Experten befürchten, dass der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern die Weltwirtschaft in eine Rezession reißen könnte.