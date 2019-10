An diesem Donnerstag hat Mario Draghi seinen letzten Arbeitstag. Wie so oft in den vergangenen acht Jahren wird er die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank leiten, die über die Geldpolitik entscheidet. Im kommenden Monat übernimmt seine Nachfolgerin Christine Lagarde.

Es sind in diesen Tagen in deutschen Zeitungen eine Menge Artikel über Mario Draghis Bilanz erschienen. In vielen davon kommt er nicht allzu gut weg. Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wirft ihm vor, die Zinsen nicht rechtzeitig wieder angehoben zu haben. Einige frühere Führungsfiguren der Notenbank, darunter die Deutschen Otmar Issing und Jürgen Stark, schrieben kürzlich, sie beobachten die Politik der EZB "mit wachsender Sorge", weil sie "gravierende soziale Spannungen" verursache und hochverschuldete Regierungen stütze.

Was ist von den Vorwürfen zu halten?

Mit dem billigen Geld kommt die Inflation

Das war der zentrale Vorwurf, als Draghi mit seiner Niedrigzinspolitik anfing. "Wenn wir innerhalb der nächsten zehn Jahre keine starke Inflation bekommen, gebe ich mein Diplom als Bonner Volkswirt zurück und bin bereit, alles neu zu lernen", sagte der ehemalige Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin stellvertretend für viele Menschen im Dezember 2012. Aber die Inflation ist nicht gekommen. Aktuell beträgt die Inflationsrate in Deutschland gerade einmal 1,2 Prozent. So niedrig war sie selbst zu Bundesbankzeiten selten. Inflation entsteht eben nicht, wenn eine Notenbank Geld bereitstellt – sondern nur, wenn die Menschen dieses Geld massenweise ausgeben.

Die Anleger der Inflationsthese haben darauf reagiert, indem sie flugs ihre Bewertungskriterien variiert haben. Zwar seien die Verbraucherpreise nicht gestiegen, dafür aber die Hauspreise. Das ist aber nicht dasselbe. Was genau die Immobilienpreise treibt und wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt, ist unter Experten umstritten. Deshalb fließt die Veränderung von Vermögenswerten nicht in den Verbraucherpreisindex ein.

Die niedrigen Zinsen treiben die Mieten

Das ist ebenfalls ein beliebtes Argument – und es ist genauso angreifbar. Richtig ist: In den vergangenen Jahren sind die Zinsen gesunken und die Mieten in den Metropolen gestiegen. Aber wie die Ökonomen sagen: Korrelation ist noch keine Kausalität. Der Mietmarkt ist ein Markt. Man kann davon ausgehen, dass die meisten Vermieter möglichst hohe Mieten durchsetzen wollen. Ob ihnen das gelingt, hängt davon ab, wie viel die Mieterinnen und Mieter zu zahlen bereit sind.



Die Frage ist: Warum sollte sich an diesen Kalkulationen etwas ändern, wenn die Zinsen niedrig sind? Die wahrscheinlichere Erklärung ist: Die Mieten in den Metropolen steigen, weil die Einkommen steigen, mehr Menschen dort wohnen wollen, aber nicht genug neue Wohnungen gebaut werden.

Nicht Zinserhöhungen sind die Antwort auf die Wohnungskrise, sondern der Neubau. Und der könnte durch die niedrigen Zinsen sogar angetrieben werden – wodurch die Mieten mittelfristig sogar sinken würden.



Europa droht die Zombieapokalypse

Sie kennen Zombies nur aus Horrorfilmen? Dann machen Sie sich auf etwas gefasst. Angeblich sind sie nämlich längst unter uns – in Gestalt von Firmen, die eigentlich längst bankrott sein müssten, weil die Geschäfte nicht mehr richtig laufen. Durch die niedrigen Zinsen würden sie künstlich am Leben erhalten, behaupten die Kritiker. Darunter leide die Wirtschaft. Tatsächlich ist schon seit einigen Jahren in vielen Industrieländern die Produktivität rückläufig.



Ob das an der Geldpolitik liegt, ist aber umstritten, wie der ehemalige Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, Maurice Obstfeld, argumentiert. Es gibt nämlich auch einen gegenläufigen Effekt: Durch die niedrigen Zinsen kommen die Firmen leichter an Kapital. Das können sie nutzen, um Innovationen zu finanzieren. Das steigert die Produktivität. Welcher der beiden Mechanismen am Ende schwerer wiegt, ist unklar.

Draghi enteignet die Sparer

In dieser Allgemeinheit ist diese These definitiv falsch. Das Geldvermögen der Bundesbürgerinnen beträgt nach neuesten Angaben der Bundesbank 6.237 Milliarden Euro. Das ist der höchste Stand aller Zeiten. Das liegt daran, dass sich an den Finanzmärkten durchaus noch Renditen erwirtschaften lassen – zum Beispiel durch Investitionen in Aktien. Außerdem sind die Löhne und Gehälter auch wegen der expansiven Geldpolitik kräftig gestiegen. Und wer mehr hat, der kann auch mehr auf die Seite legen. Das müsste in einer Gesamtbetrachtung von Kosten und Nutzen der Geldpolitik berücksichtigt werden.



Richtig ist vielmehr: Unter den niedrigen Zinsen leiden manche Sparer – nämlich solche, die über ein nennenswertes Vermögen verfügen und dies auf dem Bankkonto liegen lassen. Nur: Wie viele sind das? Die unteren 40 Prozent der Bevölkerung verfügen nach Abzug der Schulden über praktisch kein Finanzvermögen – und die staatliche Altersvorsorge ist an die Höhe der Löhne und nicht an das Zinsniveau gekoppelt.

Das alles bedeutet nicht, dass Mario Draghi immer alles richtig gemacht hat. Geldpolitik ist Politik – und damit die Kunst, zwischen verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden Zielen abzuwägen. Man hätte in jeder Situation auch anders entscheiden können, als es Draghi getan hat. Aber dann sollte man schon die besseren Argumente haben.