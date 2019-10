Einmal, in einer Rede vor sieben Jahren, hat Mario Draghi ein gutes Bild gefunden für seine Aufgabe an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Euro, sagte er damals, sei wie eine Hummel: Ein Wunder der Natur, denn die Hummel sollte eigentlich nicht fliegen können, sie fliegt aber trotzdem. Nun aber müsse aus der Hummel namens Euro eine Biene werden, deren Flugfähigkeit eben kein Wunder ist.

Den Euro vor dem Zusammenbruch zu bewahren, das betrachtete Draghi von Anfang an als seine wichtigste Mission. Und wenn er am Montag mit Staatsgästen seinen Abschied feiert, weil er Ende des Monats sein Amt nach acht Jahren an die Französin Christine Lagarde übergibt, ist das ein Maßstab, an dem man ihn misst.

Und nach diesem Maßstab hat er seine Sache gut gemacht. Der Euro hat überlebt – bislang. Das ist Mario Draghis Verdienst. Und Draghi ist noch etwas anderes gelungen: Er hat die EZB von einer teils improvisierten und noch recht kleinen Organisation zu einer der mächtigsten Notenbanken der Welt gemacht. Allein das Gebäude, in dem sie nun sitzt – gigantisch, aber auch distanziert vom Rest Frankfurts –, symbolisiert das. Und die Genauigkeit, mit der die Finanzmärkte EZB-Pressekonferenzen beobachten und auf jedes Wort reagieren. Dazu kamen bedeutende neue Aufgaben für die Notenbank: So beaufsichtigt sie nun Europas Großbanken.

Gelungen ist Draghi das, indem er ein Vakuum genutzt hat: Es gab – zu seinem Amtsantritt mitten in der Euro-Krise – keine gemeinsame europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Die Krise aber forderte eigentlich eine europäische politische Antwort. Draghi hat die Leerstelle erkannt und ausgefüllt. Aus der EZB hat er eine Art europäische Wirtschaftsregierung geformt. Das ging, weil sie die einzige Institution war, die in der Krise entschlossen und konsequent europäisch agierte.

Damit war er zunächst sehr erfolgreich. Den Zusammenbruch des Euro hat er verhindert, zunächst durch Worte, später durch Taten. Meist ging es dabei um den Kauf von Staatsanleihen klammer Euro-Länder oder um sehr viel billiges Geld. Draghi hat Europas Wirtschaft durch die Krise manövriert, indem er den Regierungen Arbeit abgenommen und ihre Probleme mit Geld zugeschüttet hat.

Diese Rolle der Neben-Wirtschaftsregierung war aber zuletzt auch Draghis größtes Problem.

Denn erstens darf die Notenbank das gar nicht sein. EZB-Präsidenten sind nicht gewählt und somit nicht direkt demokratisch legitimiert, sondern von der Politik eingesetzte Experten. Deshalb sind sie dazu angehalten, sich eng an ihrem Mandat zu orientieren, und das lautet im Fall der EZB nicht Wirtschaftsregierung, sondern Preisstabilität.

Zweitens kann die EZB es gar nicht. Um die Wirtschaft Europas zu steuern, braucht es mehr als Geld-Zauberei. Es braucht Politik. So unangenehme Dinge wie: die Staatsfinanzen in Ordnung bringen, investieren, den Unternehmen Anreize zum Investieren verschaffen, Reformen der Sozialsysteme. All das kann die EZB nicht. Sie kann die Probleme höchstens zeitweise übertünchen.

Und die Mittel der EZB wirken mittlerweile kaum noch. Deren Nebenwirkungen treten hingegen immer offener zutage. Der Kauf von Staatsanleihen durch die Notenbank macht klamme Länder abhängig vom billigen Geld, was den Ausstieg erschwert, und nimmt zudem den eher konservativen Sparern eine ganze Anlageklasse weg. Das sorgt für Unmut in der Bevölkerung. Jahrelanges billiges Geld begünstigt zudem Preisblasen, die wiederum Krisen begünstigen. Und über die Null- und Negativzinsen gibt es sogar eine neue wissenschaftliche Debatte: Es wird vermutet, dass sie nicht mehr wirken oder mittlerweile sogar die Wirtschaft bremsen, statt sie anzutreiben.

Trotzdem versuchte Draghi weiter, der Retter in jeder Wirtschaftslage zu sein, worüber die Mitglieder des EZB-Rats sich kurz vor seinem Abgang tief zerstritten haben. Vielleicht ist es deshalb gut, dass er jetzt abtritt. Es ist Zeit für die Notenbank, ihre Grenzen neu zu erkennen. Als Wirtschaftsregierung taugt sie nicht. Sie muss einen Schritt zurücktreten, die Verantwortung wieder an die echten Wirtschaftspolitiker verweisen, die zuletzt in eine Art Dornröschenschlaf gesunken waren.

Womöglich nützt es, dass die neue EZB-Präsidentin einmal selbst Politikerin war. Sie traut ihrer Zunft vielleicht mehr zu.

Eine kürzere Version dieses Artikels erschien in der ZEIT 44/2019.