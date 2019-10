Noch bevor sie die Verbraucher erreichen, gehen weltweit rund 14 Prozent der Nahrungsmittel verloren. Zu diesem Ergebnis kommt die Welternährungsorganisation FAO in ihrem neuen Jahresbericht. Betroffen seien vor allem Obst und Gemüse. Solche Verluste bedeuteten eine unnötige Belastung für Umwelt und Ressourcen, kritisierte FAO-Generaldirektor Qu Dongyu. Es würden nutzlos Land und Wasser verschwendet, die Umwelt verschmutzt und Treibhausgase freigesetzt.

Qu erinnerte an das UN-Entwicklungsziel, die Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf weltweit bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Dazu müsse man genauer wissen, wie viel Nahrung in der Produktionskette verloren gehe oder verschwendet werde, und auch wo und warum diese Verluste stattfänden. Der Bericht verweist auch auf negative Effekte etwa für Kleinerzeuger, je nachdem wie eine effizientere Produktion die Märkte verändert.

Erstmals verwendet der Report The State of Food and Agriculture 2019 einen eigenen Index für Verluste in der Produktions- und Vertriebsphase (Food Lost Index) im Unterschied zur Nahrungsmittelverschwendung durch Handel und Verbraucher (Food Waste Index), also Lebensmittel, die im Supermarkt oder von Verbrauchern weggeworfen werden. Bisher wurden die Verluste in beiden Bereichen zusammen mit einem Drittel angegeben. Dabei handle es sich um eine "grobe Schätzung" von 2011, heißt es in dem Bericht.

Starke regionale Unterschiede

Den neuen Daten zufolge bestehen beim Schwund in der Phase von Erzeugung und Verarbeitung beträchtliche Unterschiede nach Regionen und nach Art der Agrarprodukte. So beträgt der Verlust in Australien und Neuseeland etwa sechs Prozent, in Zentral- und Südasien hingegen rund 21 Prozent. Während Europa und Nordamerika zwei Prozentpunkte über dem globalen Durchschnitt von 14 Prozent liegen, liegen Westasien und Nordafrika zwei Punkte darunter.

Genaue Erhebungen zu Nahrungsmittelverlusten und -verschwendung sind laut dem FAO-Report komplex und aufwendig. Das habe dazu geführt, dass nur 39 Länder weltweit jährlich Daten an die FAO geliefert hätten. Maßnahmen für eine bessere Verwertung von Nahrung hätten unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem wo sie in der Produktionskette ansetzten. So könne weniger Verschwendung bei Verbrauchern und im Handel auch weniger Absatzmöglichkeiten für Kleinfarmer in armen Ländern bedeuten.



Falsche Erntetechnik und schlechte Lagerung

Gründe für die Verluste seien falsche Erntezeiten und -techniken, klimatische Bedingungen sowie schlechte Lagerung und schlechter Transport, heißt es in dem Bericht. FAO-Ökonom Andrea Cattaneo sagte, dass auch schlechte Verpackung zu Lebensmittelverlusten führen könne. Wiederverwendbare Plastikkisten reduzierten zum Beispiel Verluste beim Transport von Tomaten. Denn Kisten aus Holz oder Säcke seien schlecht stapelbar, weshalb Früchte und Gemüse beschädigt werden können – und letztlich weggeworfen werden.



Der Kampf gegen Verluste und Verschwendung sei kompliziert, heißt es weiter. So könnte beides zum Beispiel durch bessere Kühllagerung und Verpackung reduziert werden – das kann aber wiederum zu höherem Energieverbrauch führen und mehr Plastikmüll produzieren.



Als Ziele für einen effektiveren Umgang mit Nahrung nennt der Bericht die Einsparung von Land und Wasser, eine Reduktion von Treibhausgasen und Plastik, aber auch die Generierung von Einkommen für Bauern, eine bessere Nahrungsqualität sowie geringere Verbraucherpreise. Bei möglichen Lösungsansätzen verweist der Report vor allem auf die Rolle von Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Allerdings seien auch staatliche Interventionen etwa über Abgaben und Subventionen nötig.