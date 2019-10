25 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung hat die Krankenkasse DAK-Gesundheit eine grundlegende Reform zu Entlastung der Pflegebedürftigen gefordert. Die Kasse legte am Mittwoch ein Finanzkonzept vor, mit dem die Eigenanteile der Versicherten gedeckelt werden sollen. Dies soll unter anderem durch steigende Steuerzuschüsse erreicht werden. Sozialverbänden und Patientenschützern geht das Konzept nicht weit genug.

Die steigenden Eigenanteile von Pflegebedürftigen sorgen bei Parteien und Sozialverbänden seit Längerem für Diskussionen. Auch die SPD-Bundestagsfraktion hat sich dafür ausgesprochen, die Eigenanteile zu deckeln.

Nach dem aktuellen DAK-Pflegereport liegt der Eigenanteil für die Versorgung im Pflegeheim derzeit im Schnitt bei monatlich 693 Euro. Ohne Reformen würde sich der Eigenanteil bis 2045 auf knapp 1.900 Euro fast verdreifachen, warnten die Experten. Immer mehr Menschen würden in die "Fürsorgefalle" geraten.



Gedeckelte Eigenanteile je Bundesland

Dabei sind die regionalen Unterschiede teilweise gravierend. Lag der Eigenanteil in Thüringen im ersten Quartal 2019 bei 274 Euro, waren es in Baden-Württemberg 925 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten - damit müssen Pflegebedürftige im Schnitt derzeit insgesamt 1.874 Euro bezahlen. Rund 3,7 Millionen Menschen in Deutschland sind den Angaben zufolge pflegebedürftig. Etwa ein Viertel davon wird stationär im Pflegeheim betreut. Die Ausgaben der Pflegeversicherung sind zwischen 2015 und 2018 von 29 auf 41 Milliarden Euro gestiegen.

Mit ihrem Finanzierungsmodell schlägt die DAK zunächst unterschiedlich gedeckelte Eigenanteile je Bundesland vor - im bundesweiten Durchschnitt soll der Sockelbetrag bei 450 Euro monatlich liegen. Die Eigenanteile sollen dann entsprechend der Lohnentwicklung steigen und schrittweise bis 2045 vereinheitlicht werden.

Im Jahr 2021 könnte mit der schrittweisen Einführung eines Steuerzuschusses in Höhe von zunächst einer Milliarde Euro begonnen werden. Bis zum Jahr 2025 soll der Zuschuss schrittweise auf fünf Milliarden Euro steigen, was dann zehn Prozent der Jahresausgaben in der Pflegeversicherung entspräche. Im Jahr 2045 sollen die Zuschüsse bis zu 25 Prozent der Leistungsausgaben abdecken. Im Jahr 2045 wären dafür nach heutigem Stand rund 18,3 Milliarden Euro nötig.

"Aktuell verfehlt die Pflegeversicherung ihren Gründungsgedanken, die Menschen im Pflegefall vor einem Armutsrisiko zu bewahren und die Kosten der Pflege fair zwischen Beitragszahlern, Steuerzahlern und Pflegebedürftigen zu verteilen", erklärte DAK-Chef Andreas Storm. Laut DAK-Umfrage befürchten fast 80 Prozent der Versicherten, dass sie trotz Pflegeversicherung im Heim sämtliche Ersparnisse verlieren würden. Drei Viertel von ihnen befürworten Modelle, um Eigenteile für die Pflege im Heim zu begrenzen.

Sozialverband fordert Pflegevollversicherung

Die Pflegeexpertin der Linksfraktion im Bundestag, Pia Zimmermann, forderte die komplette Abschaffung der Eigenanteile. Sie zu begrenzen, sei "allenfalls ein erster, kleiner Schritt". Nötig sei eine solidarische Pflegeversicherung, in der die bislang getrennte private und gesetzliche Pflegeversicherung zusammengeführt werde.

Auch für die Patientenschützer geht eine Deckelung des Pflegeeigenanteils nicht weit genug. "Ähnlich wie die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für Behandlung von Krankheiten trägt, muss die Pflegeversicherung künftig die gesamten Pflegekosten übernehmen", forderte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Den zusätzlichen Aufwand für Unterbringung, Verpflegung und Investitionen könne weiterhin jeder selbst zahlen.

Der Sozialverband VdK forderte eine Pflegevollversicherung, die sämtliche Kosten der Pflege abdecke. Dafür brauche es Steuerzuschüsse, erklärte Präsidentin Verena Bentele. Die Diakonie forderte, auch die häusliche Pflege durch Angehörige müsse wesentlich besser unterstützt und durch flexible Angebote ambulanter Dienste ergänzt werden.