Einzelhändler in Deutschland können dieses Jahr mit zusätzlichen Umsätzen von 320 Millionen Euro aus dem Halloweengeschäft rechnen. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor, für die der Verband 1.500 Verbraucherinnen und Verbraucher befragen ließ. Demnach plant jeder zwölfte Befragte Ausgaben vor allem für Dekoartikel, Kostüme und Make-up. "Insbesondere Verbraucher mit Kindern investieren zum Gruselfest", hieß es in der Mitteilung weiter. "Die Verbraucher decken sich dabei vor allem auch für Motto-Partys ein", so der HDE.

Mehr als acht Prozent der Befragten planen der Umfrage zufolge, in den Geschäften des stationären Handels oder im Internet gezielt zu Halloween einzukaufen. Beinahe zwei Drittel davon geben jedes Jahr zu Halloween Geld aus, während 12,5 Prozent dies 2019 erstmals machen wollen.

Halloween wird traditionell am Abend des 31. Oktober gefeiert. Kinder und Jugendliche ziehen dabei oftmals als Gespenster oder als andere Gruselfiguren verkleidet von Haus zu Haus, um nach Süßigkeiten zu fragen. Der Brauch stammt ursprünglich aus dem katholischen Irland, verbreitete sich durch irische Einwanderer aber auch in den USA. Seit einigen Jahren erfreut sich das Fest auch in Deutschland wachsender Beliebtheit.