Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat daher seine Prognose für das Jahr 2019 das vierte Mal in Folge gesenkt. Der IWF geht nun von einem Wachstum von drei Prozent aus.

Im Juli hatten die Ökonominnen und Ökonomen noch 3,2 Prozent erwartet. Als Gründe für den Rückgang nannten die Expertinnen und Experten in ihrem Gutachten auch die zunehmende Unsicherheit durch geopolitische Risiken. Insgesamt verzeichnete der IWF beim globalen Handelsvolumen das langsamste Wachstum seit 2012.

Immerhin: Für 2020 wird eine etwas positivere Entwicklung erwartet, der IWF geht von 3,4 Prozent weltweitem Wirtschaftswachstum aus.



Auch für Deutschland wurde die Konjunkturprognose leicht nach unten verändert. Hier wird für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet, für 2020 nehmen die Expertinnen und Experten 1,2 Prozent an – das wären 0,5 Punkte weniger als in der jüngsten Schätzung im Juli. Deutschlands Wirtschaft ist besonders abhängig vom Export und somit stärker von den Auswirkungen des Handelsstreits betroffen.



Deutschland soll mehr investieren

Die neue Konjunkturprognose wurde im Rahmen der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington vorgestellt. Bei dem mehrtägigen Treffen beraten Zentralbankerinnen und Zentralbanker, Finanzministerinnen und Finanzminister sowie Spitzen von Großbanken aus aller Welt über die Herausforderungen für die Weltwirtschaft.

Laut IWF wäre die Lage ohne die sehr lockere Geldpolitik in vielen Ländern und Wirtschaftsregionen wesentlich schlechter. Einige Staaten nehmen in Niedrigzinsphasen Schulden auf, um zu investieren. Zugleich mahnten die Währungsbankerinnen und -banker, dass die Geldpolitik nicht die einzige Stütze sein könne. Auch die einzelnen Staaten müssten ihre Spielräume nutzen. Explizit wurde hier Deutschland erwähnt: Die Bundesregierung hält noch immer an der sogenannten schwarzen Null, dem ausgeglichenen Haushalt fest. Doch daran gibt es immer mehr Kritik. Der IWF mahnte nun, die Bundesregierung solle die aktuell negativen Zinsen nutzen, um mehr zu investieren. Sollte das Wachstum auf der Welt noch weiter nachlassen, sei womöglich eine koordinierte Antwort der Staaten erforderlich.



Zuletzt hatten auch die führenden Wirtschaftsinstitute hierzulande in ihren Gutachten die Prognosen gesenkt. Sie gehen davon aus, dass Deutschland auf eine Rezession zusteuert.