Die Bundesregierung rechnet Medienberichten zufolge mit Einnahmen von 18,8 Milliarden Euro aus dem geplanten CO2-Preis für Verkehr und Heizen bis 2023. Das berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und das Handelsblatt unter Berufung auf Unterlagen für die Kabinettssitzung am Mittwoch.

In der Vorlage geht es demnach um die finanziellen Auswirkungen des Klimaschutzpakets auf den Haushalt 2020 und die Folgejahre. Die Regierung wolle einen Ergänzungshaushalt für das kommende Jahr aufstellen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) schreibe in der Vorlage, alle Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollten entweder in Klimaschutzmaßnahmen oder in die Entlastung der Bürger fließen.



Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sieht bis 2023 Maßnahmen im Umfang von mehr als 54 Milliarden Euro vor. Dadurch soll Deutschland seine Klimaschutzziele für 2030 einhalten. Die Eckpunkte des Pakets hatte das Bundeskabinett vergangene Woche beschlossen.

Ein CO2-Preis soll klimaschädliche Brennstoffe aus Öl, Erdgas und Kohle verteuern und damit einen Anreiz für Entwicklung und Kauf von klimafreundlicheren Autos und Heizungen setzen. Das Klimapaket schreibt in den Bereichen Verkehr und Heizen ab 2021 den Preis von 10 Euro pro Tonne Kohlendioxid (CO2) vor, was Kritiker für viel zu niedrig halten. Bis 2025 soll der Preis auf 35 Euro steigen und von 2026 an in einem Handel mit Verschmutzungsrechten teils dem Markt überlassen werden, aber zunächst bei 60 Euro gedeckelt sein.



Die Koalition will Bahnfahren billiger machen

Im Gegenzug für den CO2-Preis soll unter anderem die Pendlerpauschale für lange Strecken steigen, zudem soll die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms, also die Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, ab 2021 gesenkt werden. Der Wechsel von alten Ölheizungen zu klimafreundlicheren neuen Modellen soll mit einer "Austauschprämie" von bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Die Koalition will zudem Bahnfahren billiger und Flüge teurer machen. Die Kfz-Steuer soll für neue Wagen stärker an den CO2-Emissionen ausgerichtet werden.

Laut Handelsblatt ist der Hauptbestandteil des von Scholz angestrebten Ergänzungshaushalts der Wirtschaftsplan für den sogenannten Energie- und Klimafonds, über den die meisten Klimaschutzmaßnahmen finanziert würden. Hauptfinanzquellen sollen demnach die Milliardeneinnahmen aus dem CO2-Preis, Erlöse aus dem Zertifikatehandel im Energiebereich und Rücklagen-Mittel von sechs Milliarden Euro sein.