Als Mario Draghi im Jahr 2011 seine erste Pressekonferenz als Präsident der Europäischen Zentralbank abhielt, kam kurz vor Schluss die Frage nach den Deutschen. Ob er denn, anders als sein Vorgänger Jean-Claude Trichet, in der Tradition der Bundesbank stehe. Draghi antwortete darauf, dass er die Tradition der Bundesbank sehr bewundere. Man solle ihn jetzt aber seine Arbeit machen lassen und dann gern immer mal wieder schauen, ob er der Tradition nun folge oder von ihr abweiche.

Acht Jahre später, auf Draghis letzter Pressekonferenz, bevor er Ende des Monats abtritt, ist eines sicher: Genau das haben die Deutschen getan. Und sie sind sich ziemlich einig, dass Mario Draghi der Bundesbanktradition nicht gefolgt ist. Dass er eine sogenannte Taube war, während die deutsche Tradition eine der "Falken" ist. Zurück übersetzt aus der Notenbankersprache bedeutet das, dass Draghi immer schnell bereit war, viel neues Geld in den Markt zu pumpen, während die Bundesbanktradition in dieser Hinsicht extrem zurückhaltend war. Ihr hohes Ansehen in der Welt begründete sich darauf, dass sie auf diese Weise einst eine höchst stabile Währung schuf.

Aber Draghi war noch viel mehr als nur kein Hardcorebundesbanker: Er hat die Grenzen dessen, was eine Notenbank tun darf und sollte, für europäische Verhältnisse extrem ausgeweitet. Weit über das hinaus, was ein Bundesbanker alter Tradition für richtig hält. Und weit über das hinaus, was viele Deutsche, seien sie nun Ökonomen oder Sparer, ertragen konnten. Insbesondere der Kauf von Staatsanleihen im Wert von mehr als zwei Billionen Euro ist bis heute höchst umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat die EZB nie ganz von dem Vorwurf freigesprochen, hier ihr Mandat überschritten zu haben.

Die Pickelhaube will er behalten

Und anders als geplant hat Draghi es auch nicht geschafft, die außergewöhnliche Geldpolitik bis zum Ende seiner Amtszeit wieder zu beenden. In seiner letzten Pressekonferenz erzählte er überraschend offen, dass er mal den Plan hatte, das zu schaffen. "Doch dann haben die Bedingungen sich geändert." Im November gehen die Anleihekäufe also wieder los. Eine Entscheidung, die für Streit unter den Notenbankern sorgte. Und bei aller Leichtigkeit der letzten Draghi-Sitzung machte der scheidende Präsident unmissverständlich klar, dass die EZB von diesem Plan auch künftig ohne ihn keinen Zentimeter abweicht: Die Zeichen stehen weiter auf Expansion.

Draghi war also kein Bundesbanker. Ob das gut oder schlecht war, darüber tobte die Debatte auch während der Pressekonferenz – und sie wird wohl auch noch einige Jahre andauern. Draghi wollte auf diese ewige Frage seiner Amtszeit nicht groß eingehen. Seine Botschaft an die Kritiker, vor allem aus Deutschland, lautete: "Das, was wir getan haben, haben wir immer mit dem Ziel getan, unser Mandat zu erfüllen. Und wir bleiben fest auf diesem Kurs."

Seine eigene Bilanz zog er genau so. Stolz auf das: "Niemals aufgeben" – um dann zu ergänzen, es sei eine "intensive, inhaltsschwere und faszinierende" Zeit gewesen. Zudem freute er sich sichtlich darüber, dass ihm eine Reporterin einen gewissen Unterhaltungswert bescheinigte. "Das ist eines der wichtigsten Ziele, die wir im Leben erreichen sollten: Nicht langweilig sein".

Und dann sagte er doch noch etwas zu seinen offensivsten deutschen Kritikern. Die Bild-Zeitung hat zuletzt die Pickelhaube, die sie Draghi einst schenkte, um ihn an die deutsche Tradition zu erinnern, zurückgefordert. Darauf angesprochen reagierte Draghi mit einem kleinen Lächeln. "Es gibt, glaube ich, eine alte deutsche Redensart: Geschenkt ist geschenkt", sagte er, machte eine Pause, um dann zu ergänzen: "Ich plane, sie zu behalten." Das darf man getrost als Kampfansage verstehen.