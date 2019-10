Nach den Lebensmittelskandalen um verunreinigte Milch und mit Keimen belastetes Fleisch hat Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) die Bundesländer aufgefordert, ihrer Verantwortung mit ausreichend Personal für diese Aufgabe gerecht zu werden. Das sagte Klöckner Bild-Zeitung. "Als Bund will ich wissen, wo die Schwachstellen vor Ort liegen. Die Länder müssen bereit sein, über stärkere Konzentration und Bündelung von Verantwortlichkeiten zu sprechen, um die Lebensmittelkontrolle zu optimieren."

Auch der Bundesverband der deutschen Lebensmittelkontrolleure fordert das. Um die amtliche Lebensmittelüberwachung effektiv und flächendeckend durchführen zu können, plädiert der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes für mehr Personal. Die Kontrollzahlen seien zuletzt jedes Jahr gesunken. "Wir haben voriges Jahr knapp 42 Prozent aller registrierten Betriebe kontrollieren können", sagte Maschke der Deutschen Presseagentur.

Für die Kontrolle sind die örtlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden zuständig. Sie schicken unangekündigt jemanden, der die registrierten Betriebe kontrolliert. "Vom Hersteller bis zum Lebensmittelgeschäft unterliegen alle 1,2 Millionen registrierten Betriebe der amtlichen Überwachung", sagt Maschke.



Am Freitagmorgen hatten Supermärkte bundesweit verunreinigte Milch zurückgerufen. Einzelne Chargen fettarmer Frischmilch in deutschen Supermärkten waren mit Keimen verunreinigt. Wenige Tage zuvor war klar geworden, dass Wurst- und Fleischwaren des nordhessischen Fleischverarbeiters Wilke Waldecker mit Keimen belastet waren: Mehrere Menschen sollen gestorben sein, weil ihr Essen mit Listerien belastet war. Die Produkte des Anbieters wurden unter anderem von dem Möbelkonzern Ikea angeboten, vom Großhändler Metro und Filialen der Kaufland-Kette. Die Händler haben die Produkte inzwischen aus dem Sortiment zurückgezogen.



Länder-Agrarministerien sollen zusammen kommen

Obwohl zuletzt mehrere Fälle von problematischen Lebensmitteln bekannt wurden und zu Rückrufaktionen geführt hatten, sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der Lebensmittelkontrolleure, dass Lebensmittel in Deutschland sicher sind. Besonders anschauen solle man sich beim Einkauf Produkte, die gekühlt werden müssen und solche, die in den vergangenen Jahren in den Statistiken auffällig waren: zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch und Fisch. Einen Unterschied zwischen günstigeren oder teureren, etwa Bio-Produkten sieht er nicht: Auch teure Lebensmittel könnten beanstandet werden und auch konventionelle Lebensmittel könnten mit Blick auf die Lebensmittelsicherheit sehr gut sein.

Unmittelbar nach dem jüngsten Wurstskandal Anfang Oktober forderte auch die Agrarministerin Niedersachsens, Barbara Otte-Kinast eine bessere Lebensmittelkontrolle. Über bundesweit vereinheitlichte Lieferlisten würden auch Rückrufe mit vielen Beteiligten erleichtert werden. Von den Rückrufaktionen des Milchhändlers Deutsches Milchkontor sind unter anderem sind die Supermärkte Rewe, Lidl, Aldi, Real und Metro betroffen.

Klöckner will nach dem Milch-Rückruf eine Runde mit allen Länder-Agrarministerien einberufen. "Ich verlange schnelle Aufklärung, damit solche Fälle, die die Gesundheit unserer Bürger gefährden, sich nicht wiederholen", sagte sie der Bild.