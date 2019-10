Zum ersten Mal hat der amerikanische Fleischersatzhersteller Beyond Meat einen Gewinn erzielt: Im abgelaufenen dritten Quartal wuchs der Umsatz im Jahresvergleich auf 92 Millionen US-Dollar (83 Mio Euro) und damit auf das dreieinhalbfache, wie der Konzern mitteilte. Das bedeutet einen Gewinn von 4,1 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 9,3 Millionen Dollar vermeldet.



Die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr hob Beyond Meat wegen des großen Absatzes an: Zunächst wurden 240 Millionen Dollar prognostiziert, dann 265 Millionen Dollar, nun soll sich der Nettoumsatz auf 275 Millionen Dollar belaufen.

Die Steigerung des Umsatzes liegt am Hype um vegane Burger, der letzten Monat auch die weltweit größte Burgerkette erreichte: McDonald's teilte mit, dass es ein "Pflanzen-, Salat- und Tomaten-Sandwich" in Kanada mit Beyond Meat Patties testen wolle. Das Unternehmen schließt damit zu den Wettbewerbern wie Tim Hortons, KFC und Dunkin' Donuts auf, die den Beyond-Burger bereits im Angebot haben.

Die positive Gewinnentwicklung nützte Beyond Meat an der Börse aber zunächst wenig: Die Aktie, an der Wall Street in den vergangenen Monaten zeitweise ein Shootingstar, verlor nachbörslich mehr als acht Prozent. Das Unternehmen war Anfang Mai für 25 Dollar je Papier an die Börse gegangen, danach hatte die Aktie fulminant zugelegt. Im Juli war sie zeitweise fast 240 Dollar wert gewesen. An diesem Montag schloss sie an der Nasdaq vor der Bekanntgabe der Zahlen bei gut 105 Dollar.