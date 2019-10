Ans Reisen ist er zweifellos gewöhnt, aber Amerikas Klimaanlagen ärgern Sigmar Gabriel noch immer. Es ist in den USA alles etwas extremer als in Europa: Zu heiß ist es im einen Raum, zu kalt im nächsten. Für Sigmar Gabriel heißt das: Pullover aus, Pullover an. Der ehemalige Außenminister und SPD-Vorsitzende ist nun Vorsitzender der Atlantik-Brücke und mit diesem Verein, der die deutsch-amerikanische Freundschaft stärken möchte, nach Boston gereist. Dort traf ihn die ZEIT am Sonntag, als die Thüringer Wahlergebnisse gerade vorlagen. Es ging ums Transatlantische – und um die Autoindustrie und die Nöte der SPD.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden