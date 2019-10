Bund, Länder und Kommunen müssen im nächsten Jahr mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als bisher erwartet. Dies gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Bis 2023 rechnen die Steuerschätzer wegen der schlechten Konjunktur sogar mit insgesamt 7,1 Milliarden Euro weniger als bei der Steuerschätzung im Mai angenommen.

In diesem Jahr hingegen kann der Bund noch mit höheren Steuereinnahmen rechnen als gedacht. Für das laufende Jahr bleiben nach der Steuerschätzung vom Mittwoch aber erst einmal 2,6 Milliarden Euro mehr in den Kassen.

Im nächsten Jahr liegen die Steuereinnahmen des Bundes laut der Schätzung aber 0,2 Milliarden Euro unter den bisherigen Annahmen. In den Jahren 2019 bis 2023 dürfte das Volumen um 2,3 Milliarden Euro höher ausfallen. Der Gesamtstaat aus Bund, Ländern und Gemeinden kann in den nächsten Jahren zwar weiter mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Diese dürften aber bis 2023 um 7,1 Milliarden Euro geringer ausfallen als bei der vorigen Steuerschätzung im Mai.

Im laufenden Jahr hat Scholz dagegen mehr Geld zur Verfügung, als erwartet. Der Bund allein nimmt vier Milliarden Euro mehr ein als gedacht. Hauptgrund sind nach wie vor robuste Einnahmen aus der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Sie sprudeln, weil Beschäftigung und Gehälter nach wie vor steigen. Das wirkt sich positiv auf den Konsum der Bürger und so auch auf die Umsatzsteuer aus. Doch nicht nur die Steuereinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten stärker als gedacht. Gleichzeitig musste der Bund weniger Zinsen für seine Schulden zahlen - und viel Geld, das für Investitionen gedacht war, wurde nicht abgerufen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, dass sich das Regierungshandeln auszahle. "Durch Rekordinvestitionen und Stärkung der Einkommen leistet der Bund einen wichtigen Beitrag für die brummende Binnenkonjunktur, Rekordbeschäftigung, steigende Löhne und stabile Staatseinnahmen." Scholz fügte hinzu: "Ohne unsere Maßnahmen fiele das Wirtschaftswachstum deutlich geringer aus."

"Die Bäume wachsen nicht in den Himmel"

Einen Kurswechsel in der Finanzpolitik hält Scholz nicht für notwendig. Die Steuereinnahmen würden weiter steigen, aber nicht mehr so dynamisch. Daraus müssten keine "hektischen Korrekturen" abgeleitet werden. Die Bundesregierung könne ihre Aufgaben finanzieren und sei in der Lage, ohne Korrekturen die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre weiterzuführen. Zugleich sagte Scholz: "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel."

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat seit Montag in Stuttgart getagt. Dem Gremium gehören Expertinnen und Experten von Bund, Ländern und Gemeinden ebenso an wie Fachleute aus großen Wirtschaftsforschungsinstituten, der Bundesbank und des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ihre Schätzung ist die Basis für die Aufstellung aller öffentlichen Haushalte. Der Beirat beim Bundesfinanzministerium tagt zweimal im Jahr.

Bereits im Mai hatten die Schätzer vorhergesagt, dass die Einnahmen des deutschen Staates nicht mehr so stark steigen würden wie in den Jahren zuvor. Für die Zeit bis 2023 hatten sie im Vergleich zur Vorprognose ein Minus von 124,3 Milliarden Euro berechnet.

Inzwischen musste die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr noch einmal nach unten korrigieren. Jetzt erwartet sie, dass das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 1,0 Prozent wachsen wird, statt wie bisher um 1,5 Prozent. Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen nur von 1,1 Prozent Wachstum aus - und davon entfallen 0,4 Punkte allein auf mehr Arbeitstage im Kalender.

Finanzminister Scholz hält trotz der schwächelnden Konjunktur und hoher Ausgaben für den Klimaschutz an der schwarzen Null im Haushalt fest und stemmt sich vehement gegen Forderungen, die Niedrigzinsphase für neue Schulden zu nutzen. Vor allem mittelfristig könnte es aber enger werden - denn zusätzlich stehen ab 2021 womöglich Milliarden-Ausgaben für eine Grundrente an, über die Union und SPD schon seit Monaten verhandeln. Außerdem hat der Bund hoch verschuldeten Kommunen versprochen, bei der Tilgung von Altschulden zu helfen.