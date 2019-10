Der israelische Arzneimittelhersteller Teva und drei US-Pharmagroßhändler haben vor Beginn eines richtungsweisenden Prozesses über ihre Rolle in der Opioidkrise in den USA einen Vergleich erzielt. Dies teilte ein Richter in Cleveland im Bundesstaat Ohio mit. Der Prozess, an dem neben Teva noch die Pharmahändler McKesson, AmerisourceBergen und Cardinal Health beteiligt waren, sollte eigentlich am Montag beginnen.

Die Pharmaunternehmen zahlen in dem Vergleich 260 Millionen Dollar, wie einer der Klägeranwälte am Montag erklärte. Damit wurde der Opioidprozess, der der erste auf Bundesebene gewesen wäre, in letzter Minute abgewendet.

Ohne den Vergleich hätte den Pharmaunternehmen gedroht, zu Milliardenentschädigungen verurteilt zu werden.

Laut den jüngsten Zahlen des US-Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) starben zwischen 1999 und 2018 mehr als 400.000 Menschen in den USA an Opioidüberdosen. Es sollen mehr als 130 Tote pro Tag sein. Allerdings ging die Zahl 2018 erstmals seit 20 Jahren zurück. Dennoch gab es 32.000 Tote allein durch Fentanyl und andere Opioide. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid mit euphorisierender Wirkung. Als zugelassenes Medikament wird es als Betäubungsmittel bei der Behandlung schwerer Schmerzen insbesondere bei Krebspatientinnen und Krebspatienten eingesetzt. Laut Nationalem Drogenmissbrauchsinstitut der USA ist Fentanyl 50-mal stärker als die illegale Opioiddroge Heroin. Seit einigen Jahren wird Fentanyl in den USA daher zunehmend als Droge in Form von Pulver, Sprays oder Tabletten konsumiert. Häufig wird auch noch Heroin oder Kokain beigemischt. Die Droge gilt als gefährlich.



Zu oft verschrieben, zu aggressiv beworben

Viele Expertinnen und Experten führen die Opioidkrise darauf zurück, dass Schmerzmittel wie Oxycontin viel zu häufig verschrieben würden. Zudem wird den Herstellern und den Apotheken vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Suchtkrise nicht reagiert zu haben.

Daher hatte es viele Klagen von US-Bundesstaaten und Gemeinden gegeben. Sie fordern Entschädigungen für die Bewältigung der Suchtkrise. US-Präsident Donald Trump hatte im Oktober 2017 dem Opioidmissbrauch den Kampf angesagt. Im April 2018 starteten die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) eine Initiative namens Heal, um medizinische und wissenschaftliche Lösungen für die Krise zu finden.