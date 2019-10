Die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung in Deutschland bleibt groß, obwohl viele Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahren etwas ansparen konnten. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) besitzen die reichsten zehn Prozent der deutschen Bevölkerung mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent). Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent.



Die Zahlen sind an sich nicht neu, daher wollte das DIW genauer wissen: Was ist der entscheidende Faktor, der den Unterschied macht? Die Forscher konnten herausarbeiten, dass es vor allem Immobilienbesitz ist, insbesondere im Zuge der gestiegenen Immobilienpreise. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen, die zwischen zwischen 1940 und 1950 geboren wurden, in Westdeutschland leben und eine Immobilie besitzen, im Schnitt über besonders viel Vermögen verfügen. Sie sind so sogar die reichste Rentnergeneration, die es in Deutschland jemals gab. Der Grund ist simpel: Sie haben besonders viele Jahre des Wirtschaftsaufschwungs erlebt und Zeiten, in denen die Löhne durch gute Tarifabschlüsse regelmäßig stiegen. Zudem haben viele von ihnen bereits Immobilien und Vermögen geerbt.



Aber auch Jüngere gehören zu den Wohlhabenden. Auch bei ihnen spielt Erben eine wesentliche Rolle, um Vermögen anzuhäufen und Wohneigentum zu erwerben.



Die Ungleichheit stagniert

Zugleich zeigt die DIW-Untersuchung durchaus, dass viele Menschen in Deutschland in den vergangenen Jahren von niedriger Arbeitslosigkeit und gestiegenen Löhnen – nicht zuletzt auch durch Einführung des Mindestlohns – profitiert haben und Geld ansparen konnten. Im Schnitt stieg das Nettovermögen pro Kopf von 2012 bis 2017 durchschnittlich um 22 Prozent auf knapp 103.000 Euro. In dieser Summe ist alles inkludiert, was Vermögen darstellt, also auch ein Auto und nicht nur Sparvermögen, Immobilien oder sonstige Geldanlagen.



Jedoch sind die 103.000 Euro nur ein Durchschnittswert, der darstellt, wie viel jeder Deutsche hätte, würde man das gesamte Vermögen auf alle Menschen hierzulande verteilen. Weil aber nur ein paar wenige sehr, sehr viel und viele andere fast nichts haben, sieht die Realität anders aus. Und es gibt weiterhin große Unterschiede zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, wo viele immer noch geringere Löhne bekommen.