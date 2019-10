Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal so langsam gewachsen wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Amtlichen Angaben zufolge erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Volksrepublik zwischen Juli und September um 6,0 Prozent, das war der niedrigste Anstieg seit 27 Jahren. Geschwächt ist Chinas Wirtschaft vor allem durch den Handelskonflikt mit den USA und eine sich abschwächende Binnennachfrage.

Das langsamere Wachstum in den USA und China durch den Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften bremst auch die Weltwirtschaft und verschlechtert damit auch die Aussichten für Deutschland. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte diese Woche seine globale Wachstumsvorhersage für dieses Jahr zum vierten Mal in Folge auf nunmehr 3 Prozent – nach 3,2 Prozent im Juli. Hingegen hält die Bundesregierung zwar an ihrer Vorhersage von 0,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr fest, senkte aber am Donnerstag die Prognose für 2020 um 0,5 Punkte auf 1,0 Prozent.

China ist Deutschlands größter Handelspartner. So haben auch deutsche Unternehmen unter dem schwächeren Wachstum zu leiden. "Der Handelsstreit löst vor allem Verunsicherung aus, was sich etwa in der Zurückhaltung privater Unternehmen bei Investitionen bemerkbar macht", sagte Max Zenglein vom Berliner China-Institut Merics. "Stark fallende Exporte in die USA haben im dritten Quartal dazu beigetragen, dass Chinas Exporte insgesamt schrumpften." Der Handelskonflikt und die damit verbundene Entkopplung mit den USA werde sich zunehmend auf die chinesische Wirtschaft auswirken.

"Der wirtschaftliche Aufschwung wird mit jedem Stimuluspaket schwächer, die Wirkung nimmt mit jedem Jahr ab" Liu Shengjun, Vizepräsident der China Europe International Business School (CEIBS) in Peking

Trotz einer Teileinigung in den Handelsgesprächen ist die Gefahr nicht gebannt. Beide Seiten wollen bis zu dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) Mitte November in Santiago de Chile eine Übereinkunft zu Papier bringen. Es gibt aber noch viele Unklarheiten – das betrifft insbesondere die Höhe der landwirtschaftlichen Importe Chinas aus den USA. Auch fordert China nicht nur eine Aussetzung angekündigter neuer US-Importzölle, sondern die Aufhebung der bestehenden Sonderabgaben.



"Fast alle Wachstumstreiber zeigen nach unten"

Neben dem Handelskonflikt sieht Merics-Experte Zenglein gleichwohl "überwiegend innerchinesische Gründe" für die Verlangsamung des Wachstums in China. Er verwies vor allem auf die seit 2017 anhaltenden Bestrebungen Pekings, das Kreditwachstum und die Überschuldung einzudämmen. "Der Handelskonflikt mit den USA zeichnet sich erst allmählich in den Zahlen ab, wie etwa in den Exporten oder den Investitionen im produzierenden Gewerbe", sagte er.



"Fast alle Wachstumstreiber zeigen nach unten", sagte Liu Shengjun, Vizepräsident der China Europe International Business School (CEIBS) in Peking. "Zusätzlich zu den Investitionen und Exporten verlangsamt sich auch der Konsum." Die Regierung greife nicht zu großen Konjunkturmaßnahmen, weil sie neue Probleme wie Überschuldung und Blasen schafften. Auch verpuffe die Wirkung immer schneller, sagte Liu Shengjun. "Der wirtschaftliche Aufschwung wird mit jedem Stimuluspaket schwächer, die Wirkung nimmt mit jedem Jahr ab."

Die chinesische Wirtschaft sei stark abhängig von Krediten. Doch eine Ausweitung der Kredite erhöhe das Risiko durch die Verschuldung, das bei den Unternehmen ohnehin schon "sehr hoch" sei. Chinas gesamte Schuldenlast habe 305 Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht. "Wie die Schulden in der Zukunft zurückgezahlt werden, ist weiter eine Riesenfrage", sagte Liu Shengjun. "Deswegen denke ich, dass das Schuldenproblem wahrlich eine Hürde ist."