Den Wirtschaftsnobelpreis teilen sich in diesem Jahr eine Forscherin und zwei Forscher. Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer werden ausgezeichnet "für ihren experimentellen Ansatz zur Linderung der weltweiten Armut", gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.



Der in Indien geborene Ökonom Abhijit Banerjee und die Französin Esther Duflo forschen gemeinsam am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der US-Amerikaner Michael Kremer ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University.

Alle drei Preisträger beschäftigen sich mit Feldexperimenten. Sie sollen dazu beitragen, Wirtschaftspolitik mit empirischen Erkenntnissen zu untermauern. So hat etwa Kremer erforscht, welchen Nutzen die Behandlung mit Wurmmitteln für die Verbesserung der Gesundheit von Kindern in Ländern des globalen Südens hat.

Duflo ist erst die zweite Frau, die einen Nobelpreis für Wirtschaft erhält. Den ersten bekam 2009 die US-Ökonomin Elinor Ostrom. Zugleich ist Duflo die jüngste Person, die je den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Sie erforscht, was Entwicklungsgelder bewirken. Mit ihrem Co-Nobelpreisträger Banerjee, der auch ihr Ehemann ist, hat sie das Poverty Action Lab gegründet, ein Institut, das mit inzwischen über 120 Wissenschaftlern Wege aus der Armut erforscht. Im vergangenen Jahr sagte sie dem ZEITmagazin in einem Interview: "Die Armen kämpfen mit den Widersprüchen des Lebens, wie wir."

Der Wirtschaftsnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf Nobels Testament zurückgeht. Er wird vielmehr seit Ende der Sechzigerjahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet und gilt somit streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis. Alle Preise sind in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Dieses Geld bekommen die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag von Dynamiterfinder Alfred Nobel, überreicht – zusammen mit einer Medaille und einer Urkunde.