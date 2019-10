Der Koalitionsausschuss der Berliner rot-rot-grünen Regierung hat sich auf einen Mietendeckel für die Hauptstadt geeinigt. Das haben Teilnehmer mitgeteilt. Berlins Grünenfraktionschefin Antje Kapek twitterte: "Habemus Mietendeckel". Die zuletzt stark gestiegenen Mieten sollen fünf Jahre lang eingefroren werden.

Das Gesetz soll die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, deckeln. Es soll Anfang 2020 rückwirkend zum 18. Juni 2019 in Kraft treten – an dem Tag hatte der Senat erste Eckpunkte dazu beschlossen. Geplant sind neben dem eigentlichen Mietenstopp diverse flankierende Maßnahmen.

Die zunächst angedachte Möglichkeit, Mietern pauschal zusätzlich zum Deckel eine Mietsenkung zu ermöglichen, wenn sie mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für Wohnkosten aufwenden, wird es dem Vernehmen nach doch nicht geben. Der Schritt hätte ein Eingreifen in bestehende Mietverträge bedeutet.

In zehn Jahre haben sich die Mietpreise in Berlin verdoppelt

Der Senat muss den Gesetzentwurf zunächst noch beschließen und das Abgeordnetenhaus darüber abstimmen. Berlin betritt mit dem Modell rechtliches Neuland.

Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist angespannt. In manchen Stadtteilen ist es für Normalverdiener kaum möglich, Wohnraum zu finden. Die Mieten für freie Wohnungen haben sich innerhalb von zehn Jahren laut Bundesbauministerium verdoppelt. Durchschnittlich 11,09 Euro zahlten Mieter in Berlin je Quadratmeter nettokalt im Jahr 2018. Damit ist der Mietanstieg in der Hauptstadt stärker als anderswo in Deutschland.

Die Situation sorgt für erhebliche Diskussionen in der Stadt, nach Angaben von Mietervereinen erhöhten zahlreiche Vermieter vor dem Stichtag im Juni noch ihre Mieten. Eine Initiative hat ein Volksbegehren für die Enteignung großer Wohnungskonzerne angestrengt, die Partei Die Linke von Bausenatorin Katrin Lompscher unterstützt das.