Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November auf 2,180 Millionen gesunken und hat damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Wie die Bundesagentur für Arbeit bekannt gab, waren im November 24.000 Menschen weniger arbeitslos als im Oktober und 6.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,8 Prozent.

Die Statistiker der Bundesbehörde wiesen insbesondere auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen hin, die im November erneut nach unten ging. Waren im Oktober noch 708.000 Menschen länger als ein Jahr ohne Job, sank die Zahl im laufenden Monat auf knapp unter 700.000. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass weniger Menschen überhaupt erst in die Langzeitarbeitslosigkeit gerieten, hieß es aus Nürnberg.

Nach Angaben von Agenturchef Detlef Scheele ist die aktuelle konjunkturelle Schwäche auch am Arbeitsmarkt nach wie vor spürbar. "Alles in allem zeigt er sich aber weiterhin robust." So stiegen die Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland weiter an, wenn auch nicht mehr so stark wie noch im Jahr 2018.

Experten führen diese positive Entwicklung vor allem auf den Konsum zurück. Die weiterhin positive Konsumlaune gleiche die Schwächen etwa in der Industrie aus. So leidet vor allem die Autoindustrie als Leitbranche in Deutschland unter schwierigen Weltmarktbedingungen.