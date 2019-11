In Deutschland arbeiten immer noch wenige Frauen in Führungspositionen. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in einer Studie ermittelte, waren 26 Prozent der obersten Führungskräfte in der Privatwirtschaft Frauen. Auf der zweiten Führungsebene liegt ihr Anteil demnach bei 40 Prozent. Seitdem 2016 das Gesetz zur Frauenquote in Unternehmensführungen in Kraft getreten ist, hat es keine prozentuale Veränderung am Frauenanteil gegeben.

"Die Einführung des neuen Gesetzes hat – zumindest auf Betriebsebene – keinen weiteren Zuwachs gebracht", stellten die Forscherinnen Susanne Kohaut und Iris Möller fest. Wie es in der Studie heißt, sind in Ostdeutschland Frauen etwas besser in den Führungspositionen vertreten als in den alten Bundesländern.

Kleine Betriebe würden häufiger von Frauen geführt als große. Bei großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sei die Führungsebene nur zu 14 Prozent mit Frauen besetzt. Grundlage der Studie war eine Befragung von 16.000 Firmen in Deutschland.