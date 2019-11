China und die USA wollen auf geplante Zollerhöhungen verzichten während sie auf eine Einigung im Handelskrieg hinarbeiten. Dies teilte das chinesische Handelsministerium mit und verwies auf Fortschritte bei den Gesprächen der beiden Staaten. Gesandte hätten sich "auf eine stufenweise Absage von Zollerhöhungen in Abhängigkeit vom Fortschritt der Verhandlungen geeinigt", so der Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng. Die beiden Länder wollen demnach schrittweise abrüsten. Verhängte Zölle müssten dabei parallel von beiden Seiten zurückgenommen werden. Details für die vorläufige Einigung sollen in der nächsten Woche ausgearbeitet werden.

Im Oktober hatten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping vereinbart, die Handelsgespräche wieder aufzunehmen, um den Streit um Technologie- und Industriepolitik zu beenden.

US-Handelsminister Wilbur Ross sagte zuvor, eine Vereinbarung in der ersten Phase wäre allgemein und würde den Handel mit bestimmten Gütern wie Sojabohnen oder verflüsssigtem Erdgas betreffen. Kompliziertere Themen würden in späteren Verhandlungsrunden angegangen, so Ross. Ob Zollsenkungen in den Verhandlungen der ersten Phase eine Option seien, sagte er nicht direkt.



Vor etwa eineinhalb Jahren hat US-Präsident Donald Trump den Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelöst. In mehreren Runden weiteten beide Seiten die Abgaben auf mehr Produkte aus und die Zollsätze wurden teilweise angehoben. Trump beschuldigt China, US-Unternehmen zur Preisgabe technologischen Wissens zu drängen und kritisiert das Handelsdefizit seines Landes im Geschäft mit China. Die Regierung in Peking hat seine Zölle als Vergeltung für die US-Zölle dargestellt. Der Handelskrieg bremst das Wirtschaftswachstum beider Länder und beeinträchtig die Weltkonjunktur.