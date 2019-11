Frankreich will mit Einwanderungsquoten gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Arbeitsministerin Muriel Pénicaud kündigte eine Neuregelung an, mit der jährlich rund 33.000 Fachleute aus betroffenen Branchen ins Land geholt werden sollen. Die Quoten sollen im Sommer 2020 in Kraft treten und jährlich neu festgelegt werden.

Die Fachkräfte sollen nach Angaben der Ministerin zeitlich befristete Arbeitsvisa erhalten. Quoten pro Herkunftsland soll es demnach nicht geben. Vorbild seien Regelungen in Kanada und Australien. Premierminister Édouard Philippe will die Pläne am Mittwoch im Detail vorstellen.

Die Regierung will nach den Worten Pénicauds jedes Jahr eine Liste der Branchen vorlegen, in denen es einen Mangel an Fachkräften gibt. Nach Angaben der Zeitung Le Parisien werden derzeit etwa technische Zeichner, Automechaniker, Zimmerleute und Dachdecker in Frankreich dringend gesucht. Aber auch Haushaltshilfen und Tierärzte gehören demnach zu den betroffenen Berufsgruppen.

Die geplante Fachkräfteeinwanderung sei "zahlenmäßig recht bescheiden", kündigte die Ministerin an. Sie reagierte damit auf Vorwürfe von Rechtspopulisten, die Regierung stehe für eine unkontrollierte Einwanderung.

Über eine Quotenlösung für die Einwanderung wird in Frankreich bereits seit Jahren diskutiert. Besonders im bürgerlich-konservativen Lager hat die Idee Anhänger. Präsident Emmanuel Macron lehnte Quoten zunächst ab. Er gibt nun aber den Forderungen vieler Unternehmen nach, die keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden.