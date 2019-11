Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel der Bundesregierung bekräftigt, bis 2030 eine Million Ladepunkte für Elektroautos zu schaffen. Auf dem sogenannten Autogipfel wird die Bundesregierung mit Führungspersonen der Automobilbranche über den Ausbauplan beraten, zudem soll es etwa um vernetztes Fahren und Arbeitsplätze gehen. Auch Ministerpräsidenten aus Bundesländern mit viel Automobilindustrie wie Niedersachsen oder Baden-Württemberg nehmen teil.

Ein flächendeckendes Netz gilt als wichtige Voraussetzung dafür, dass E-Autos den Durchbruch auf dem Massenmarkt schaffen. Im "Masterplan Ladeinfrastruktur" hat die Bundesregierung das Ziel festgelegt, dass Autofahrerinnen und Fahrer E-Autos künftig in ganz Deutschland schnell aufladen können und nicht warten müssen. "Damit Deutschland auch weiterhin führende Automobilnation bleibt, müssen Politik und Industrie Hand in Hand an der schnellen Verbreitung von Elektrofahrzeugen arbeiten", heißt es in dem Plan. Derzeit gibt es etwa 21.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte, allerdings eher wenige auf dem Land.



Der marktführende Automobilkonzern VW fordert, den Ausbau öffentlicher Ladenpunkte auf 80.000 bis 100.000 Stationen bis Ende 2021 zu erweitern. Dies müsse ein verbindliches Ziel sein. Außerdem müsse die Bearbeitung der Anträge für neue Ladepunkte deutlich beschleunigt werden. Derzeit dauere dies im Schnitt acht Monate, dies müsse auf weniger als die Hälfte verringert werden.

Weit mehr E-Autos nötig

In den kommenden Jahren sind weit mehr Elektroautos notwendig, damit die Hersteller Vorgaben der EU einhalten. Die Förderung von E-Mobilität spielt auch eine zentrale Rolle im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Um die Klimaziele im Verkehrsbereich bis 2030 zu erreichen, sollen bis dahin sieben bis zehn Millionen E-Autos in Deutschland fahren. Bis jetzt sind laut dem Masterplan allerdings erst etwa 220.000 Elektroautos zugelassen.



Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte verbindliche Vereinbarungen und Finanzierungszusagen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. "Ich plädiere für ein klares Commitment für 100.000 öffentliche Ladepunkte bis spätestens 2021", sagte er. Nur wenn es in absehbarer Zeit genügend Ladepunkte gäbe, würden sich die Kundinnen und Kunden für ein Elektrofahrzeug entscheiden.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, Vorsitzender des Bundestags-Verkehrsausschusses, verlangte von Merkel einen schrittweisen Abbau des Steuervorteils für Diesel-Kraftstoff. Wer Neues wolle, dürfe das Alte nicht mit Milliardensummen fördern, sagt er der Augsburger Allgemeinen. Er forderte außerdem eine deutlich höhere Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit hohem Spritverbrauch. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte in der Passauer Neuen Press zudem eine Steuergutschrift beim Kauf rein elektrischer Autos.



Beschäftigung in Automobilbranche vor Umbruch

Des Weiteren sei es notwendig, die Hürden für den Einbau privater Ladeinfrastrukturen abzubauen, findet die die neue Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae. Dafür müssten Erleichterungen im Miet- und Wohnungseigentumsrecht sollten schneller umgesetzt werden als bisher geplant.



Die Autobranche befindet sich mitten in einem Wandel. Zum einen muss die Industrie Milliarden in neue Technologien wie E-Mobilität investieren, auch um strengere EU-Vorgaben einhalten zu können. Zum anderen ist bei vielen Firmen die Ertragslage wegen des Abschwungs der Automärkte schlechter geworden. Das hat vor allem Zulieferer getroffen, die mit Kurzarbeit und Stellenabbau auf den Abschwung reagieren.



Die IG Metall forderte mehr Unterstützung vor allem für angeschlagene Zulieferer. Dazu gehöre, dass künftig Kurzarbeit zur Qualifizierung an neuen Produkten genutzt werden könne, sagte ein Gewerkschaftssprecher. "Kleine und mittlere Unternehmen, die vom Umstieg auf die Elektromobilität besonders betroffen sind und denen Banken kein Geld mehr zur Verfügung stellen, müssen über Fonds Zugang zu Kapital bekommen", sagte Sprecher der IG-Metall. Auch Niedersachens Ministerpräsident forderte, die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Die kommenden Jahre würden für die deutsche Automobilindustrie "extrem anspruchsvoll".



Auch das Thema Beschäftigung in der Automobilbranche soll Thema sein. Bundeskanzlerin Merkel sagte: "Wir werden darüber reden, wie Menschen die Transformation vom klassischen Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität schaffen können. Wir wollen unsere Fachkräfte mitnehmen auf den Weg in eine moderne klimafreundliche Zukunft."