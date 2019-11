Der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg sieht die Annäherung der Koalitionsarbeitsgruppe zur geplanten Grundrente skeptisch. "Wir brauchen eine Bedürftigkeitsprüfung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart", sagte der Chefhaushälter der Unionsfraktion der Bild-Zeitung.



Die Koalition streitet seit Monaten über eine Grundrente. Diese soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung eingezahlt haben, ein Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung ermöglichen. Bislang erhalten Beschäftigte, die immer nur schlecht bezahlte Jobs hatten, oft eine Rente, die ein Leben in Armut bedeutet. Der Streit in der Koalition dreht sich darum, wer genau den Rentenaufschlag bekommen soll. Die Sozialdemokraten wenden sich gegen eine von der Union geforderte und im Koalitionsvertrag vorgesehene Bedürftigkeitsprüfung, weil sie nach ihrer Ansicht den Kreis der Bezieher zu klein fassen würde. Bedürftigkeitsprüfung bedeutet grundsätzlich, dass Vermögen und Einkommen berücksichtigt werden. Eingeführt werden soll die Grundrente im Jahr 2021.

Nach Einschätzung aus Verhandlungskreisen, über die mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, könnte ein Kompromiss so aussehen, dass es anstelle der Bedürftigkeitsprüfung eine Einkommensüberprüfung gibt. Die Arbeitsgruppe hatte bis zum frühen Freitagmorgen getagt. Danach erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen, zwar solle auf das Wort Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden – die Finanzämter sollten aber "das zu versteuernde Einkommen" den Berechnungen zugrunde legen. Das könnte bedeuten, dass steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalerträgen oder aus Mieten und Verpachtungen mitberücksichtigt werden. Ob der Besitz von Immobilien überprüft wird, ist offenbar noch nicht klar.



Der CDU-Politiker Rehberg lehnte die Kompromisslinie ab. "Die Prüfung über den Steuerbescheid des Finanzamts überzeugt uns nicht. Viele Rentner müssten dafür erstmals eine Steuererklärung abgeben." Die CDU werde es nicht zulassen, dass Milliarden Euro aus der Rentenkasse für unberechtigte Empfänger zweckentfremdet werden. Das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Mai vorgelegte Grundrentenkonzept war von etwa drei Millionen Anspruchsberechtigten ausgegangen. Wie Reuters aus Koalitionskreisen berichtete, wolle die SPD sicherstellen, dass mindestens 1,5 Millionen Rentner von der Grundrente profitierten.

Wie geht es weiter?

Vertreter von CDU, CSU und SPD wollen am Montag zunächst auf Arbeitsebene beraten, um eine Einigung im Koalitionsausschuss zu ermöglichen, der am Abend zusammenkommt. Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Arbeitsminister Heil werde nochmals tagen, um Zahlen für unterschiedliche Eckwerte der Grundrente abzugleichen, schrieb Reuters unter Berufung auf Verhandlungskreise.



Der Streit über die Grundrente belastet seit Monaten die Koalition. Die SPD sieht in einer Einigung eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ihr Parteitag im Dezember keinen Ausstieg aus der Koalition beschließt.